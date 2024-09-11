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湖南联通携手新华三完成宽带核心网示范工程商用部署

2024年09月11日14:00 | 来源：人民网
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近日，湖南联通联合紫光股份旗下新华三集团，完成宽带核心网（BNC）商用示范工程规模业务割接，实现家宽、IPTV、互联网专线、VPN、MPLS VPN等全业务承载。此次工程成功割接为全国宽带核心网与智能城域网异厂商解耦局点业务上线，标志着中国联通宽带网络建设进入了一个崭新的发展阶段。

据悉，中国联通将“光接入网+BNG+网络运营支撑”重构为新型端到端宽带网络，并参照5G核心网的理念，推动宽带网络网关（BNG）向宽带网络核心网（BNC）演进，增强面向服务的业务控制和创新能力。湖南联通积极跟进中国联通集团商用示范工程的推进，与新华三紧密合作，提前规划工程实施方案，高效推进机房施工改造，有序进行业务测试、故障倒换演练、应急预案梳理等工作，克服工期紧、任务重、异厂家解耦部署、业务场景复杂等诸多挑战，顺利完成首节点全业务开通。

此次商用示范工程采用BNC管控一体、转控分离的城域网演进方案，旨在通过先进的网络架构和智能化管理手段，提升宽带网络的服务能力与运营效率，不仅能够满足当前网络用户日益增长的带宽需求，还具备良好的弹性扩展能力，能够轻松应对未来高清视频、智能家居、融合边缘以及物联网等新兴业务的发展需求。

(责编：董童、李源)
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