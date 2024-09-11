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“投资未来 链接世界”2024农银投行中金资本投资并购对话活动举行

2024年09月11日14:25 | 来源：中国经济网
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原标题：农业银行参加第二十四届中国国际投资贸易洽谈会并举办“投资未来 链接世界”2024农银投行中金资本投资并购对话活动

9月9日，由农业银行投资银行部、中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）联合主办，农业银行厦门分行承办的“投资未来链接世界”2024农银投行中金资本投资并购对话活动在厦门举行，中国农业银行副行长、党委委员刘洪出席活动并致辞。

作为第二十四届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）同期举办的系列活动之一，本次对话活动旨在充分发挥股权投资、并购重组在推动科技创新和产业创新融合发展、提升产业链供应链韧性、培育壮大科技领军企业等方面的重要功能，着力推动农业银行投行合作“生态圈”“朋友圈”转型升级。来自政府部门、商业银行、科创企业、投资机构、外资机构、中介机构等多元化主体的200余位嘉宾出席活动。

刘洪在致辞中表示，农业银行立足集团合成，积极运用股权、并购等特色化新兴金融手段，靶向服务科技金融等“五篇大文章”，着力强化对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融供给，各项工作取得了显著成效。下一阶段，农业银行将以本次活动为契机，与各方加强全方位、多层次、广覆盖的沟通协作，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。一是牢记干事创业“出发点”，守正创新，发挥好服务国家重大战略和实体经济的“主力军”作用；二是把握客户服务“关键点”，精准施策，发挥好支持科技型企业高质量、跨越式发展的“加速器”作用；三是找准生态共建“连接点”，集聚资源，发挥好促进新经济、新动能不断培育壮大的“孵化器”作用；四是夯实体制机制“支撑点”，修炼内功，发挥好推动业务转型升级、适配新形势、新要求的“稳定器”作用。

活动上，由农业银行投资银行部与清科联合发起的“2024年‘投银同行’中国科创领航投资机构50强”榜单正式揭晓，该榜单客观、多元反映机构科创投资实力，助推挖掘科创投资领航者。同时，为进一步提升市场要素整合能力和交易服务能力，农业银行投资银行部推出“通合·千帆智远”并购融智服务，多渠道撮合市场各方需求，畅通并购退出渠道。此外，农业银行投资银行部、农银资本共同与中金资本启动战略合作计划；农业银行投资银行部、农银国际、中金资本相关负责人分别就商业银行服务科技创新、金融助力企业高质量走出去、壮大耐心资本等作主题演讲；农业银行投资银行部、厦钨新能、国投美亚基金、中伦律师事务所、中金公司、农银投资相关代表参与以“把握产业发展脉搏共商并购进退之策”为主题的圆桌论坛。

本届投洽会期间，农业银行围绕“投资未来，链接世界”主题，亮相“投资中国-金融资本对接”专区，重点展示了科技金融、投行服务、跨境金融三大板块体系及重点产品，并举行现场路演，吸引了众多境内外企业和客商咨询、交流与对接。

下一阶段，农业银行将坚守服务实体经济主力银行的定位，利用“商行+投行”“融资+融智”“线上+线下”“境内+境外”等综合经营优势，强化资源整合和内外部协同，以全方位、多层次、可持续的金融服务，深度赋能企业高质量发展，切实助推高水平对外开放，全力支持国家重大发展战略。

(责编：董童、李源)
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