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农业现代化向“新”而行 农机报废更新为沃野添动能

人民网记者 李栋
2024年09月12日08:40 | 来源：人民网
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农机给力，种地省力。先进实用的农机装备是全方位夯实粮食安全根基，也是加快建设农业强国的关键生产要素。

大面积秋收到来之际，农机市场再迎利好。农业农村部、国家发展改革委、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》（以下简称《补充通知》），提出要持续实施好农机报废更新补贴政策，加力推进老旧农机报废更新，加快农机结构调整。

在湖南，新一轮农机报废更新行动启动。“与之前政策相比，补贴范围更宽、额度更高、办理更快。”湖南省农业农村厅农机处相关负责人介绍，全国补贴范围有拖拉机、水稻插秧机、联合收割机等9类机具，省级补贴范围扩大到包括履带自走式旋耕机、育秧（苗）播种设备等6类机具。国、省两级支持农机报废更新补贴机具种类总共达到15类。

在甘肃，日前出台的《甘肃省老旧农业机械报废更新专项行动方案》明确了农机报废补贴对象、资金分配机制、回收拆解企业遴选标准等内容，通过简化便民服务流程，全面推进农机装备更新换代。

“相关部门结合实际情况，将旋耕机、微耕机、打（压）捆机等6类机具全部纳入报废补贴范围，支持生产和经销企业成为报废更新回收新主体，加快推动报废更新政策实施。”甘肃省农机监理总站相关负责人介绍，今年力争农机报废更新补贴机具数量达到8700台以上，为加快推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。

我国是世界第一农机制造大国和消费大国，拥有包括动力、耕整、播种、植保、收获、秸秆处理和烘干等在内的万亿元级别的各种农机具，为大规模农机装备更新提供了丰富供应。

中国农业机械流通协会市场调查报告显示，全国每年更新换代的农机价值高达3000亿元左右。“老旧农业机械大规模更新将会促进农机消费，给低迷的农机市场注入新动能，加快农机市场结构调整，推动农机行业转型升级，促进资源循环利用，有助于构建资源节约型和生态环保型社会。”中国农业机械流通协会会长范建华认为。

《补充通知》明确，各省可在现行报废补贴范围基础上，聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元；报废联合收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不超过50%提高报废补贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由3万元提高到6万元。

当前，从用户角度来看，农民越来越重视农机品牌和性能，像装有北斗定位系统的农机产品更受市场青睐。

从农机制造企业来看，老旧农机大规模更新的需求带来了更为广阔的市场空间，企业有意愿加力推动各类生产设备更新和技术改造，生产出更好的农机产品，形成农机全产业链的良性循环。

装备一小步，产业一大步，农业现代化须向“新”而行。当前，距离全国大面积秋收还有不到1个月的时间，利用好农机迭代换新政策“组合拳”，不断提升我国农机装备水平和农业机械化水平，不仅有利于促进农机工业发展壮大，更有利于不断夯实国家粮食安全底线。

(责编：方经纶、吕骞)
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