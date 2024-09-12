人民网记者 黄盛

丰富老年保险产品、助力三支柱养老体系建设、打造养老生态圈、做好适老化服务……今年以来，我国保险业围绕老年群体在养老资金、安全健康、养老服务等方面的需求，在养老金融领域持续发力，积极打造多层次“保险+养老”服务模式，丰富养老金融产品和服务供给，助力“老有所养”。

在这背后，作为去年中央金融工作会议提出的“五篇大文章”之一，养老金融备受各界关注。

对于养老金融的进展，国家金融监督管理总局副局长肖远企在8月21日国新办举办的发布会上表示，国家金融监督管理总局与相关部门一起推动个人养老金制度的发展，目前已经开立超过6000万个账户，各类储蓄存款、银行理财、商业养老保险产品超过500个；大力发展商业养老保险，已积累养老金规模超过6万亿元，覆盖近1亿人；开发了特定养老储蓄、养老理财和养老保险的产品，并开始在全国进行推广。

业内人士表示，保险业不仅能够提供商业养老保险、养老理财、养老储蓄等多样化的养老金融产品，还能整合养老、健康、长期照护等服务，并且拥有丰富的长期资金管理经验，能够为养老客户提供资产的长期保值增值服务，以满足人民群众的养老需求，是做好“养老金融”大文章的主力军，也是加快健全多层次多支柱养老保险体系的重要力量。

新华保险相关负责人在日前举办的新华保险第21届高峰会上表示，在康养方面，公司在长三角、大湾区及北方区域主要城市开展高端会客厅建设项目，助力开发和服务高净值客户；还将打造高端旗舰康养项目，支持保险销售和优增优育。目前公司已经形成了“康养综合社区+照护医养社区+休闲旅居社区+健康管理中心”的全功能康养服务体系。

复旦大学老龄研究院发布的《中国银发经济发展研究报告》预计，到2035年，我国银发经济规模将达到19万亿元，占总消费的28%，占国内生产总值的9.6%，银发产业发展空间巨大。不过，我国养老产业基础相对薄弱，需要大量投入且回报周期较长，这种内在特点与保险资金长期属性天然匹配，为保险资金投资养老产业创造了条件。

中国保险学会副会长龚明华撰文表示，保险机构投资参与养老产业，可以把刚性的养老需求与低频的保险需求结合在一起，形成新的销售场景。同时，保险投资还可以向上连接医疗险、长护险、养老险等产品，往下连接慢病管理、医疗护理、养老服务等健康养老产业，拉长产业链，形成保险养老与保险主业协同发展的新格局。

也有业内人士建议，聚焦现实需求加快养老金融发展，要丰富税优健康保险产品供给，让相关政策惠及更多人民群众；探索包含长期护理服务、健康管理服务的商业健康保险产品；持续推进人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点；加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。在风险有效隔离的基础上，支持保险机构以适当方式参与养老服务体系建设，探索实现长期护理、风险保障与机构养老、社区养老等服务有效衔接。

(责编：方经纶、吕骞)

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