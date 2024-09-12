新中国成立75年来，我国科技事业取得长足发展，成为世界上具有重要影响力的科技大国。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，向着科技强国加速迈进。

我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革

月背着陆、智能采样、起飞返回……在万众瞩目之下，我国嫦娥六号任务实现了人类首次月球背面采样返回的创举，成功带回1935.3克月球样品。这也是中国航天史上迄今技术水平最高的月球探测任务。

从“东方红一号”卫星成功发射，到中国航天员遨游太空；从中国空间站全面建成，到探月、探火工程深入推进，中国航天的高速发展折射我国科技事业发展的伟大成就。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。新中国成立75年来，我国始终高度重视科技创新在国家发展全局中的重要作用。

新中国成立时，科技基础近乎为零，专门的科学研究机构仅有30多个，几乎没有大型科研仪器设备。随着新中国吹响“向科学进军”的号角，我国攻克一个又一个科技难关，成为复兴之路上的重要支撑。

从“两弹一星”到核潜艇，从青蒿素到杂交水稻，从石油地质勘探取得突破到万吨巨轮下海，我国科技创新始终聚焦国家和人民需要，为国家安全、经济社会发展和人民生活提供有力保障。

党的十八大以来，我国不断健全新型举国体制，加快推进高水平科技自立自强，科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，进入创新型国家行列。

——基础前沿研究不断取得新突破。

“中国天眼”、高海拔宇宙线观测站等“大国重器”接连取得世界级发现；二氧化碳人工合成淀粉实现“技术造物”；我国科学家在量子科技、生命科学、物质科学、空间科学等领域取得一批重大原创成果。

——战略高技术领域迎来新跨越。

“嫦娥”揽月，“天和”驻空，“天问”探火，“地壳一号”挺进地球深处，“奋斗者”号探秘万米深海，全球首座第四代核电站商运投产。

——国家创新体系建设提质加速。

我国逐渐形成以科技型企业、科研院所和高等学校为主体的协同创新体系。2023年末，我国拥有的全球百强科技创新集群数量跃居世界首位，目前高新技术企业数量达46.3万家。

2023年，我国全社会研究与试验发展经费支出规模稳居世界第二，与国内生产总值之比为2.64%，超过欧盟国家平均水平；截至2024年6月，我国国内发明专利有效量达442.5万件，每万人口高价值发明专利拥有量达12.9件。

世界知识产权组织发布的全球创新指数显示，我国创新能力综合排名从2012年的第34位跃升至2023年的第12位，是前30位中唯一的中等收入经济体。

创新驱动引领高质量发展取得新成效

323.6米长、24层楼高，可容纳乘客5246人，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”宛如一座“海上城市”。自今年1月1日首航以来，“爱达·魔都号”已运营60余个航次，服务近25万国内外游客。

因产业链长、带动性强，邮轮制造对经济发展的拉动比例可达1：14。通过多年科研攻关，我国打破国外技术垄断，成功建造“爱达·魔都号”，助推船舶工业高端化发展的同时，也有力拉动了相关产业发展。

科技与产业融合会产生经济发展的强大动力。75年来，我国从“一穷二白”的农业国，到建立起独立的、比较完整的工业体系，再到成为世界第一大工业国，产业结构持续升级，每一步都离不开科技创新的支撑。

习近平总书记强调：“中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。”党的十八大以来，我国深入推动实施创新驱动发展战略，创新驱动引领高质量发展不断取得新成效。

——科技创新打造高质量发展新引擎。

集成电路、人工智能等新兴产业蓬勃发展，北斗导航提供全球精准服务，国产大飞机实现商飞，新能源汽车为全球汽车产业增添新动力。2013年至2023年，我国规模以上装备制造业、高技术制造业增加值年均分别增长8.7%、10.3%，战略性新兴产业发展壮大，成为引领高质量发展的重要引擎。

——关键核心技术攻关铸就“大国工程”。

复兴号高速列车的研制，有力推动我国轨道装备产业体系现代化；“东数西算”工程加速推进，越来越多西部城市迎来数字经济发展新机遇；粤港澳大湾区超级工程深中通道助力珠江口东西两岸的深圳市和中山市进入“半小时生活圈”……通过关键核心技术攻关，我国铸就了一批“大国工程”，推动经济社会高质量发展。

——创新成果竞相涌现成就美好生活。

高清电视、智能空调、扫地机器人等成为家居用品的主角；农业育种持续攻关，让百姓餐桌更加丰盛；新药研发取得重要进展，多项高端医疗装备加速国产化，助力守护人民健康；节能环保技术加速突破，为大家守护碧水蓝天。

以深化改革激发创新活力

10909米！这是“奋斗者”号创造的我国载人深潜纪录。极端恶劣的深海环境对潜水器抗压能力、操控性能、通信系统的考验，无一不是世界级的科技难题。

面对挑战，我国组织近百家科研院所、高校、企业的近千名科研人员开展协同攻关，突破了一系列关键核心技术，“奋斗者”号部件的国产化率超过了96.5%，生动诠释了新型举国体制的巨大优势。

党的十八大以来，我国系统部署、强力推进科技体制改革，发挥新型举国体制优势是其中的重要内容。

聚焦“四个面向”，我国加强科技创新全链条部署、全领域布局，全面增强科技实力和创新能力，在量子技术、人工智能、生物医药、新能源等新赛道和战略必争领域加速布局。

创新之道，唯在得人。我国通过科技体制改革，不断壮大科技人才队伍，充分释放创新活力。

新中国成立时，全国科技人员不超过5万人，专门从事科研工作的人员仅600余人。如今，我国科技人才队伍量质齐增，研发人员全时当量连续多年居世界首位，形成了全球最完整的学科体系和最大规模的人才体系。

通过松绑减负，让科研人员心无旁骛投身科研；通过“揭榜挂帅”“赛马制”等，让优秀人才脱颖而出；聚焦加强研发投入、加快青年人才培养、加大初创企业扶持等内容，出台一系列改革举措，科研人员创新创业活力进一步被激发。

关于进一步深化科技体制改革，党的二十届三中全会作出了全面部署。未来，我国将在优化重大科技创新组织机制、统筹强化关键核心技术攻关、加强国家战略科技力量建设、改进科技计划管理、加强有组织的基础研究等方面持续深化改革。

2035年建成科技强国！蓝图绘就，目标在前。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国科技创新事业必将再攀高峰，加快实现高水平科技自立自强，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强有力的科技支撑。 （记者张泉 温竞华）新华社北京9月11日电

(责编：王震、陈键)

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