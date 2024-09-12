10日，国家公园法草案首次提请全国人大常委会会议审议。这是我国首次从国家层面针对国家公园专门立法，将为国家公园的规划和设立、保护和管理、参与和共享、保障和监督等提供法律依据。

如何更好守护我国的国家公园？草案有哪些看点？“新华视点”记者采访了业内专家。

看点一：如何保护国家公园？

2021年10月，我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批5个国家公园，保护面积达23万平方公里，涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。

目前我国遴选出49个国家公园候选区（含正式设立的5个国家公园），总面积约110万平方公里。根据方案布局，到2035年，我国将基本完成国家公园空间布局建设任务，基本建成全世界最大的国家公园体系。

与一般意义上单纯供游览休闲的公园不同，我国国家公园建设坚持生态保护第一，实行最严格的保护。而明晰责任、理顺分工是实现国家公园科学有效管理的前提。

草案明确，国家建立统一规范高效的国家公园管理体制。国务院国家公园主管部门负责全国国家公园的监督管理工作；国家公园所在地地方人民政府行使本行政区域内国家公园的经济社会发展综合协调、公共服务、社会管理、防灾减灾等职责；各国家公园管理机构负责各该国家公园的保护和管理工作，履行相应领域的行政执法职责等。

“为了保护自然生态系统的原真性和完整性，国家公园的建设往往需要跨越多个行政区域。如果没有国家层面的法律赋权，国家公园管理机构很难取得执法上的充分依据，跨区域的协调机制也难以形成，对违法行为的监管困难重重。”北京林业大学生态文明研究院副院长杨朝霞说，国家公园法草案明确了各方面的职责和权利，有助于形成合力加强保护和管理。

草案规定，根据自然生态系统特性、功能定位和管理目标，国家公园划分为核心保护区和一般控制区，并明确核心保护区内除规定活动外，禁止人为活动。

此外，草案还提出，国家公园管理机构应当会同国家公园所在地地方人民政府有关部门对国家公园区域内各类自然生态系统和野生动植物、自然遗迹、自然景观等特定保护对象分类制定保护和管理目标，开展专项保护。

“明确分区管控，就是按照精准施控的原则把最应该保护的保护起来，同时对特定保护对象开展专项保护，进行更有针对性、科学性的保护和管理。”杨朝霞说。

看点二：如何引导社会公众参与和共享保护成果？

草案提出，国家公园区域内原有居民的生产生活活动，应当以不超出现有规模和利用强度为前提。根据保护和管理需要，确有必要迁出的，由有关地方人民政府妥善安置。国家公园管理机构根据生态保护需要设立的生态管护岗位应当优先聘用当地居民。

国家公园管理机构应当与国家公园所在地地方人民政府加强协作配合，指导、扶持国家公园区域内原有居民以及国家公园周边居民、企业等积极参与提供与国家公园保护目标相一致的生态产品和服务。

近年来，立足于原有居民的生产生活需求，东北虎豹国家公园除了设立生态保护公益岗位提高原有居民的收入水平以外，还探索制定林下经济分类管控办法，科学研判红松籽采集、林蛙养殖、山野菜采摘等林下经济活动对生态保护的影响，并组织开展对集体林经营情况的摸底调查，制定集体林生态保护补偿实施方案等。

“我们期待国家公园法尽快出台，规范并推动国家公园绿色产业转型发展，更好地引导原有居民走生态保护与民生改善协调发展的道路。”东北虎豹国家公园管理局综合处处长陈晓才说。

我国国家公园实行分区管控，对核心保护区严格管理，在一般控制区适宜的区域，可以合理规划科普教育、游憩、生态体验等活动，游客也可以进入相关区域体验感受。

草案进一步明确，国家公园管理机构应当在确保生态得到保护的前提下，完善国家公园公共服务体系，提升公共服务功能。

业内人士认为，这将推动国家公园更好地对公众开放，促进社会公众参与和共享。

看点三：保障资金从哪里来？违法行为如何处理？

草案明确，国家建立以财政投入为主的多元化国家公园资金保障制度；国家鼓励企业、社会组织和个人通过设立基金、捐赠、资助等方式，为国家公园建设提供支持。

为了确保各项举措落地生效，草案对违法责任、监督机制都进行了明确规定。

比如，在国家公园核心保护区内开展规定以外的活动的，责令停止违法行为，可以处十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；属于违法建筑设施或者进行工程建设的，责令限期拆除、恢复原状，处十万元以上一百万元以下的罚款；造成生态破坏的，责令限期修复或者采取其他补救措施，处一百万元以上五百万元以下的罚款。

国家建立国家公园保护和管理成效考核评价制度，考核评价结果纳入相关考核评价体系。对保护不力、问题突出的国家公园，国务院国家公园主管部门、国务院有关部门可以约谈国家公园所在地地方人民政府和国家公园管理机构负责人，要求其采取措施及时整改。

“法律的生命力在于实施。从对国家公园建设的多元化资金保障，到对违法行为法律责任的细化，再到对国家公园保护和管理成效的监管，一系列规定凸显了国家对国家公园建设的重视，将真正推动国家公园高质量建设与高水平保护。”国家公园研究院副院长徐卫华说。 （记者胡璐 孙逸轩 黄韬铭） 新华社北京9月11日电

(责编：王震、陈键)

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