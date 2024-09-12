新华社北京9月11日电(记者王君璐 郭宇靖 吉宁)9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会将在首都北京开幕，聚焦“共享智慧服务，共促开放发展”，本届服贸会将有85个国家和国际组织设展办会，450余家世界500强和行业龙头企业线下参展，举行上百场活动，200余项融合创新成果发布……

以服务开放推动包容发展，以服务合作促进联动融通，以服务创新培育发展动能，以服务共享创造美好未来……备受瞩目的服贸会成为各方共享发展机遇、促进产业增长、强化沟通交流的桥梁，为促进全球服务贸易和服务业合作深入发展按下“加速键”。

共绘开放合作交流新篇章

走进国家会议中心展区，在主宾国法国的展馆里，巴黎的标志性建筑——缩小版的凯旋门、塞纳河上的比尔哈凯姆桥拱门格外引人瞩目，显示屏播放着关于法国文化遗产、美丽风景、体育赛事等内容。

法国驻华大使馆商务参赞孔士嘉介绍，法国的活动将围绕健康、体育和“法国吸引力”三大主题展开。“我们愿汇聚各方力量，促进法中双方企业间的交流合作，为服贸会的成功举办作出应有贡献。”他说。

2020年提质升级后，服贸会的影响力和关注度不断扩大，成为促进服务业和服务贸易合作的重要国际公共产品，也是我国目前规模最大的服务贸易领域综合型展会，在扩大开放、深化合作、引领创新方面发挥重要作用。

——“朋友圈”情谊日益深厚，国际化程度稳步提升。自2012年创办以来，服贸会已累计吸引197个国家和地区的90余万家展客商参展参会。本届会议上，将有80多个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会，13个国家和国际组织首次独立线下设展，西门子、谷歌、亚马逊、GE医疗等世界500强及行业龙头企业都将带着体现先进技术和市场影响力的产品亮相服贸会。

北京市副市长司马红介绍，在国家会议中心的综合展国别专区，将集中展示各个国家和国际组织服务贸易领域的优势特色，参展国覆盖五大洲。在首钢园区，设置“炫彩世界”展区，组织具有文化和旅游特色的境外国家参展。

——聚焦新质生产力，新技术、新场景亮点纷呈。采用裸眼3D技术形成沉浸式体验空间，让人感受未来城市全新面貌。在主题展中，北京市高级别自动驾驶示范区将集中展示创新成果，小米汽车、新石器无人车等自动驾驶领域产品一同亮相，解锁科技出行新方式。

大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用纷纷涌现，赋能服务贸易各产业融合发展；数字文旅、智慧教育、智能体育等服务和场景推陈出新，激发扩大服务消费潜能。为期5天的服贸会上，100余家企业和机构将进行成果发布，人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果将与观众见面。

——凝聚发展共识，激发开放活力。此次专题展将举办金融支持京津冀协同发展十周年系列活动。“按照新标准、新要求，三地金融办将签署新一轮合作框架协议，进一步健全三地金融协同工作体制机制，合力做好金融五篇大文章，并从多个层面展示金融服务实体经济发展、服务重点领域和关键环节的创新产品和服务。”北京市地方金融管理局副局长王颖介绍。

本届服贸会期间，上百场主题论坛、论坛会议、国际合作项目推介洽谈会、边会将陆续举办，国际组织负责人、境内外商协会、重点企业代表和专家学者在会上发表真知灼见，中国服务贸易发展报告、世界旅游城市发展报告等一大批权威报告集中发布……

共塑高水平对外开放新优势

8月底，一辆载有进口实验用载网的厢式载货车辆完成检查工作后，缓缓驶入北京中关村综合保税区，完成了首票货物入区业务，标志着全国首个以“研发创新”为特色的综合保税区正式运作。

“我们鼓励企业充分利用综合保税区政策红利，力争在集成电路、生物医药等产业形成集聚效应。”北京海关企管处处长杨燕冬说，北京中关村综合保税区66万平方米产业空间中，90%的空间将用于科技研发，目前第一批3家企业已经完成备案正式入驻。

作为中国高水平对外开放的一个缩影，北京持续推进国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区建设，与中国服务贸易共成长。数据显示，目前北京已实施了50多项全国首创性政策，向全国复制推广了40多项创新经验和案例。

司马红介绍，北京全力推动改革开放走深走实，在首轮“两区”任务基本完成的情况下，目前已经完成了示范区2.0方案过半任务，用“北京速度”彰显了“开放力度”。

从顶层设计到政策落地，一系列制度红利正在加快释放。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出“创新提升服务贸易”；国务院办公厅正式发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》；商务部发布实施了全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单；商务部等部门印发通知，明确在医疗领域开展扩大开放试点工作，拟允许在北京、天津等地设立外商独资医院。中国加大服务贸易重点领域创新发展支持力度，探索高水平开放格局，持续形成发展新动能。

放眼全国，多地借助政策“东风”，耕耘深化改革“试验田”，加大对外开放力度。今年7月，国务院批复同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市，开展服务业扩大开放综合试点，全国试点城市增至11个。国家服务业扩大开放综合试点示范在科技、电信、文旅、金融等13个行业领域，已累计推出试点举措1300余项，向全国复制推广了9批180多项创新成果。

对外开放蹄疾步稳，深层次改革活力迸发，协同要素集聚融通。我国推动服务贸易高质量发展，不仅提振了全球信心，也给外资企业带来了新机遇。

第五次参加服贸会的法国公司施耐德电气对本届服贸会充满期待。施耐德电气高级副总裁徐韶峰说：“中国市场充满活力，施耐德电气将在会上发布新质服务体系及成果，并成立服务业务中国中心，为中国市场量身定制更加敏捷、深入应用场景的创新服务方案，同时我们将和本土合作伙伴签署服务合作协议，携手合作，互利共赢。”

国家统计局数据显示，上半年服务业增加值同比增长4.6%，占国内生产总值的比重为56.7%。服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元人民币，同比增长14%。服务贸易水平不断提升、体量不断增大，跑出对外开放“加速度”。

共谋服务贸易发展新机遇

泰国天丝集团红牛饮料在中国投资、奔驰与宝马联手在华共建超级充电网络……2023年以来，毕马威中国团队协助多个外企在华投资项目落地。毕马威中国候任主席邹俊告诉记者：“今年5月，毕马威全球中国业务发展中心发出邀请，来自13个国家的毕马威成员所合伙人及行业专家来华交流参访，充分对接合作。”

“中国式现代化为全球发展提供了新机遇，我们正在持续抓紧布局研究。”邹俊说，中国开放的大门越开越大，毕马威希望借助服贸会平台，继续发挥专业机构和国际网络优势，助推各国企业高质量“引进来”和“走出去”。

商务部部长助理唐文弘说，经济全球化背景下，各国经济彼此深度依存，中国坚持以中国式现代化新成就，为世界发展提供新机遇。服贸会自创办以来，成为深化服务贸易国际合作的重要平台，本届服贸会各方将全方位促进精准对接，有望达成更多务实成果。

作为2021年服贸会的签约项目，位于怀柔区长城脚下、雁栖湖畔的德勤书院正在进行开业前的紧张筹备，预计今年10月正式开业，将满足每年1.5万名学员的交流需求。“项目得到北京市大力支持，除了校园，配套酒店等设施也正在抓紧施工，预计明年初完成。”德勤中国副主席施能自计划在今年的服贸会上邀请新老朋友到访书院，共谋创新与高质量发展。

虽然全球经济形势增长放缓，贸易保护主义和贸易摩擦增多，但是中国服务贸易数字化、智能化、绿色化进程不断提速，服务业对外开放“强磁场”魅力不减。

“全年服务贸易发展将稳中向好，服务贸易结构将持续优化。”唐文弘说，下一步商务部将建立健全服务贸易负面清单管理制度，有序推进跨境服务贸易梯度开放，拓展服务贸易多双边和区域合作机制，扩大服务贸易的“朋友圈”。

(责编：王震、陈键)

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