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安徽：多举措规范涉企行政执法行为

2024年09月12日09:10 | 来源：新华社
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新华社合肥9月10日电（记者周畅）推行“综合查一次”改革；创新包容审慎监管，推行柔性执法……记者10日从安徽省人民政府新闻办举行的全面深化改革推动高质量发展系列主题新闻发布会上了解到，安徽通过多项举措，为市场经营主体发展营造更好的法治环境。

创新包容审慎监管，推行柔性执法。目前，安徽省级层面已推出30份轻微违法免罚轻罚清单，覆盖28个执法领域，全省累计处理免罚轻罚案件6.9万余起，减免罚款4.73亿元。

安徽省司法厅组织开展涉及不平等对待企业法规规章政策清理工作，综合运用公平竞争审查、备案审查纠错等法治工具，对184件规章和行政规范性文件进行备案审查，准予备案登记183件、纠错1件。推行“综合查一次”改革，努力实现“进一次门、查多项事、一次到位”。组织开展安徽省涉企行政执法突出问题专项整治和监督工作，全面规范涉企行政执法行为。

此外，自2021年起，安徽省连续4年开展公共政策兑现和政府履约践诺专项行动，起底化解各级政府“说到做不到”问题，打造言必信、行必果的诚信政府。今年1月至7月，安徽省梳理存量问题1539件，兑现或达成履行协议1473件，涉及金额16.8亿元。

(责编：王震、陈键)
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