科技日报北京9月11日电 （记者崔爽）记者11日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。

移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物泛在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。据工业和信息化部有关负责人介绍，2022年8月，我国移动物联网终端用户数首次超过移动电话用户数，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。与此同时，我国移动物联网高质量发展面临网络覆盖有待优化、高端产业有待突破、行业应用有待深入、连接价值有待提升等问题，需要引导产业各方凝聚合力，加快移动物联网与行业融合发展的进程。

《通知》立足移动物联网产业发展节奏以及各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网发展目标：到2027年，基于4G和5G高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善；5G NB-IoT（窄带物联网）网络实现重点场景深度覆盖；5G RedCap（轻量化）实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖；移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%；支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地；培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。

《通知》部署四方面主要任务：夯实物联网络底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民众生活智慧化；营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高行业服务水平、完善安全保护机制。

值得一提的是，《通知》明确提出优化移动物联网价值评估方法，推动基础电信企业全面评估移动物联网整体价值。

(责编：王震、陈键)

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