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造型炫酷的全球首款无辐式超级氢能摩托车、为中短途空中交通设计的无人驾驶载人电动垂直起降航空器、戴上MR眼镜就可以沉浸式挑选商品并购买……9月12日—16日，2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“2024服贸会”）在京举办，大会的综合展设置有成就展、国别展、省区市及港澳台展以及主题专区，科技日报记者先行探营，一起了解服务贸易发展的新成就、新趋势！

未来购物可以“走”进网店选商品

手机购物已是大家的生活常态，然而在2024服贸会上，新的购物方式可能更受你的期待。戴上MR眼镜，不仅可以更换汽车的颜色、轮毂，观察车的细节，甚至还能坐进去体验。“通过MR眼镜，用户‘走’进网店，身临其境地挑选商品，遇到心仪的商品还可以直接下单购买。今年6月，我们正式上线了这个功能。”阿里巴巴集团展台负责人乔冠儒告诉记者。

你见过会跑的人形机器人吗？2024服贸会开幕的前一天，北京具身智能机器人创新中心技术演示专员王艺杭正在调试一个和人等大的人形机器人。“它是我们今年4月发布、全球首例纯电驱全尺寸实现拟人奔跑的人形机器人，在跑步机上跑步的时速是7.2千米。”据王艺杭介绍，该款机器人拥有42个自由度，内置多个视觉感知传感器及六维力传感器，每秒可进行550万亿次计算。

无人驾驶航空器带你“低空出行”

国别展上，一架拥有16个螺旋桨、可同时搭载两人的无人驾驶垂直起降航空器格外亮眼。亿航智能副总裁贺天星告诉记者，相比传统客机或直升机，这款航空器体积小、机动性强、起降方便，可满足低空中短途的出行要求，采用零排放的纯电力，最大航程可达空中直线距离30公里。“它是全球首款也是唯一一款获得型号合格证、生产许可证、标准适航证三大‘通行证’的载人垂直起降航空器，可以应用在载人交通、空中游览、空中物流、医疗应急响应等多个场景中。”贺天星说。

走进成就展，一辆造型炫酷、未来感满满的摩托车吸引了不少人的目光。据了解，这款具有完全自主知识产权的全球首款量产无辐式超级氢能摩托车，颠覆了传统的中轴结构，采用无辐式空心轮毂结构设计，最高设计时速可达160千米。

与“亲身考古”的文物合影留念

在主宾省四川展区，大家纷纷驻足排队体验“‘邂逅三星堆’VR考古”：戴上眼镜，根据提示在三星堆一号坑使用不同的毛刷清理文物表面的土壤和杂质，接下来到文物修复室通过高光谱成像仪、X射线荧光分析仪等设备进行文物鉴定和修复，最后再和自己修复的文物合影。“三星堆遗址考古一次次‘出圈’，深受大家的喜爱。我们以三星堆祭祀坑为场景，运用最新的互动技术让观众学习考古过程，并激发他们对考古的热情。”相关项目负责人梁博伦说。

“大家拿4个瓶盖，就可以到我们这制作一个精美的小挂件。”在主题专区，中国太平洋保险展台工作人员冯潞给记者介绍说，“我们专门设计了一个‘零塑服贸、低碳同行’的互动活动，事先把瓶盖打成小碎渣，观众可以根据自己的喜好来搭配颜色制作小挂件，这也是为了倡导大家积极践行低碳生活方式、树立绿色低碳的价值观和消费观。”

通过和屏幕互动了解巴黎圣母院“浴火重生”的过程；坐在模拟驾驶舱，体验驾驶时速350公里的复兴号高铁；逛累了，还能让机器人给你现做杯咖啡……2024服贸会综合展，还有更多的惊喜等着你来发现！（科技日报北京9月11日电）

(责编：王震、陈键)

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