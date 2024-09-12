人民网记者 杜燕飞

初秋时节，走进霍林河循环经济示范工程，站在巨大的露天煤矿矿坑边向下望去，挖掘机挥舞铲斗，运煤车来回穿梭，被视为“鸡肋”的劣质煤通过封闭的传送带送至当地电厂，就地发电炼铝。与此同时，科尔沁草原腹地群山间，266台风机迎风而立，36万余块蓝色光伏板熠熠生辉，持续为霍林河循环经济局域电网供给绿色能源。

“我们依托当地丰富的风能、太阳能和劣质煤资源，按照‘以煤发电、以电炼铝、以铝带电、以电促煤’的发展思路，建设了包括年消耗900万吨劣质煤的180万千瓦火电装机、90万千瓦风电装机、15万千瓦光伏装机、86万吨电解铝产能以及配套自备电网、监控指挥中心的循环经济产业集群，打造了全国首个‘煤—新能源—电—铝’循环经济新范式。”国家电投内蒙古公司副总工程师兼电力分公司总经理赵晋宇介绍，今年上半年，霍林河循环经济区电解铝绿电消纳占比达27.58%。计划到2026年，新能源装机达170万千瓦，占总装机容量可达到48.57%。

在霍林河循环经济产业链中，电解铝不仅是劣质煤和新能源的转化载体，更是绿色低碳产品的代表。在全国首批“绿电铝”产品认证中，霍煤鸿骏铝电公司完成了8.6万吨重熔用铝锭、9.9万吨电解原铝液的认证，为清洁能源产业化、规模化发展开辟了新路径。

这是各地发挥自身优势大力发展循环经济的一个缩影。近年来，在“双碳”目标下，国家高度重视循环经济发展，不断推出完善促进循环经济发展举措。

中共中央、国务院今年8月份印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）明确，深入推进循环经济助力降碳行动，推广资源循环型生产模式，大力发展资源循环利用产业，推动再制造产业高质量发展，提高再生材料和产品质量，扩大对原生资源的替代规模。

中国循环经济协会会长朱黎阳表示，通过发展循环经济，可以探索更多指引新时代经济高质量发展要求的全面绿色转型发展之路。今年上半年，全国新增3160个智能化社区废旧物资回收设施，机动车回收量同比增长24.8%。294项“两新”国家标准已全部立项，其中设备能效、电动汽车等重点领域55项标准已经发布。

国务院发展研究中心研究员周宏春表示，发展循环经济是全面绿色转型的重要举措，也渗透在战略性新兴产业培育中。各地要结合自身实际，选择合适的技术路线，布局产业链、供应链。同时，要强化创新对循环经济引领作用，以市场为导向，合力推进技术攻关。

业内人士认为，循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心的经济发展模式，旨在通过再利用和资源效率最大化来消除浪费并促进可持续发展，可以实现经济、社会和环境效益协同发展。随着《意见》的实施，以及大规模设备更新和消费品以旧换新行动的不断深化，循环经济产业的发展步伐将显著加快，将进一步推动整个社会经济体系向更加可持续的方向迈进。

(责编：方经纶、吕骞)

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