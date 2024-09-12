原标题：从全球最大到全球技术领跑 看金正大的 “创新”密码

“通过这次调研我们看到，金正大正在积极变革，勾画、推出了一系列卓有成效的创新举措，正逐步成长为新型肥料产业创新的标杆企业。”9月8日，农业新质生产力暨新型肥料产业创新发展调研组走进山东省临沂市临沭县，实地调研金正大集团。

国务院参事、农业农村部原副部长于康震，国务院参事、中国农业大学教授何秀荣，中国农业风险管理研究会会长、农业农村部原经管司司长张红宇，农业农村部原中国农村技术开发中心主任邓小明，中国科学院地理所研究员、国家杰出青年基金获得者、863计划土壤修复领域首席专家陈同斌，中国科学院科技发展局农业科技办公室主管段瑞，中国农业风险管理研究会办公室副主任郭静威，北京凯德现代农业科技研究院院长李继凯等领导专家参加了此次调研活动。

打破国外技术垄断 挺起中国缓控释肥发展“脊梁”

“金正大在缓控释肥技术发展方面最具有典型代表性。”“缓控释肥是金正大靓丽的名片。”座谈上，调研组专家表示，金正大在26年发展过程中，迅速成长为行业内的创新排头兵，助力缓控释肥在中国生根壮大，引领了当今中国新型肥料行业的技术革命。

据了解，缓控释肥是当代农业发展最迅速的新型肥料，与传统肥料相比，具有肥力持久、环境友好的显著优势，多次被写进中央一号文件。国家中长期科技发展规划，工信部、农业农村部等均明确鼓励发展和推广缓控释肥料。

“正是敢于、善于创新的精神，使金正大在26年发展历程中实现了一个又一个的跨越。”金正大集团总裁万鹏介绍道，“缓控释肥在中国的发展堪称不易，美国、日本等发达国家对缓控释肥技术进行封锁，中国在上世纪90年代才开始研究缓控释肥技术。从2006年起，金正大集团第一条年产30万吨缓控释肥在山东临沭投产，打破了国外技术垄断，引领中国开启了大规模缓控释肥产业化之路，同时积极探索推广模式，通过试验示范、农化培训、种肥同播等技术和服务体系的推广，使产品在大田作物上得到大面积应用，从一个小品种发展成一个大产业，实现了“贵族肥料”平民化。此外，公司在26年发展中，承担建设了国家缓控释肥工程技术研究中心，牵头组建全国缓控释肥产业技术创新战略联盟，参与制定控释肥料行业、国家、国际标准，提升了我国缓控释肥在国际上的影响力。”

抢占行业技术制高点 引领缓控释肥行业发展

在众多调研组领导、专家眼里，以金正大为代表的一批企业，推动化肥工业从无到有，从品种单一到门类齐全，从供不足需到现在可以远远满足国内的需求，从跟随国外的发展到掌握自主核心科技，走了一条不平凡的发展道路，实现了企业和农业发展共进步。

在今年6月24日，金正大集团与山东农业大学联合申报的“绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获得2023年度“国家技术发明二等奖”，是今年肥料行业获奖的项目。该奖项是金正大自2009年和2012年2次荣获国家科技进步奖以来，第3次荣获国家科技奖。

项目核心成员、国家缓控释肥工程技术研究中心副主任、金正大集团高级农艺师张强解释，“传统包膜控释肥膜材主要来自石化产品，资源不可再生、降解难度大，项目组紧盯制约我国绿色缓控释肥料创制的关键性技术难题，聚焦新型肥料创制与工程化技术研究，历经十余年攻关，项目以发明膜材改性技术、生产工艺等控释技术为突破口，攻克生物基材料成膜难、养分释放与作物吸收匹配度低等世界性难题，成功研发利用绿色生物基材料替代石化类膜材的控释肥新技术。”

张强还介绍道，本年度国家奖呈现评审快、获奖比例少、难度大三大特点。2020年度之前的国家奖评审时间跨度约15个月，本年度国家奖6个多月即完成全部奖励工作；授奖数量往年约为300项，本年度授奖总数250项，仅为通过形式审查项目（1216项）总数的20%左右；因2021、2022年国家奖工作暂停，本年度国家奖是聚集了2021-2023年三个年度的优秀项目，可见难度之高。

金正大在中国缓控释肥20年推广中，经历多年孜孜不倦的研究与发展，使得我国缓控释肥产业由小到大、从追随到领跑、从简单的小品种发展成日趋完善的大产业，实现了对国外从专项技术到产能的双超越，在中国肥料发展史上留下了精彩纷呈的篇章。会上调研组专家还建议，在领跑者的位置上，金正大要转变新的思路与做法，紧跟时代、国家、产业、国际发展，积极走出去，实现产品、技术、装备、标准的国际化，推动全球行业健康发展。

深挖优势谋定新规划 创新型金正大雏形渐显

“不管是农业新质生产力，还是化肥减量、农业提质，靠的都是核心科技。肥料核心科技的创新，政府支持、引导是一方面，主力军还是行业龙头企业。”会上专家组表示，强化企业科技创新主体地位，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，推动科技成果加快转化为现实生产力。新质生产力，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。金正大作为肥料行业优秀代表，其核心优势就是金正大的创新体系和创新资源，金正大应充分利用好其创新优势，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合。

会上专家表示，作为传统规模生产企业，是如何做到面对每一次市场变化都能快速转身，答案就藏在企业持续深入的创新转型中。

“创新是引领发展的第一动力，科技是战胜困难的有力武器。”金正大集团董事长李玉晓在调研座谈会上表示，金正大自1998年成立以来，秉承“科学至上，创新引领”的核心价值观，在26年发展过程中，始终坚持走自主创新与产学研相结合的道路，把创新基因刻进企业发展里，引领着行业发展的方向，助力中国缓控释肥产业经历了一个高速发展时期。

在新的发展阶段，金正大如何续跑引领产业继续发展？李玉晓表示，“经过梳理深挖金正大优势，我们发现创新是金正大最核心的优势，未来几年，金正大将持续在科技创新、机制创新、经营数字化方面发力，打造企业三大动能、三驾马车，推动金正大早日实现创新型、平台型、数字化金正大发展目标。”

(责编：曹淼、李源)

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