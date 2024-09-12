人民网北京9月12日电 （记者赵竹青）今天上午10时，2024年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会在国家会议中心举行，2024年中国国际服务贸易交易会（服贸会）正式拉开帷幕。

本届服贸会由商务部和北京市政府主办，秉持“全球服务 互惠共享”的理念，形成以峰会为内核，以“展览展示+洽谈推介+成果发布”为主体，以配套活动为补充的多层次活动框架体系，打造全球服务贸易领域的国际交易平台。

2024服贸会国家会议中心展览展示区。主办方供图

在国家会议中心和首钢园区，一系列展览展示、洽谈推介、成果发布活动将相继展开，集中展示服务贸易发展新成就、新趋势。今年共有85个国家和国际组织设展办会，13个国家和国际组织首次线下独立设展，450多家世界500强和行业龙头企业线下参展，100余家企业机构将发布200余项融合创新成果。

2024年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会及部分展览，设置在国家会议中心。主办方供图

服贸会是全球第一个聚焦服务贸易的综合性、国际化展会平台，已经成功举办了十届，累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，成为促进服务业和服务贸易合作的重要国际公共产品。

(责编：王震、吕骞)

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