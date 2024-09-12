人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

能源转型向“绿”而兴 为经济高质量发展蓄势赋能

人民网记者 王绍绍
2024年09月12日14:54 | 来源：人民网
小字号

近年来，风能发电、新型储能、智慧电网等新业态不断涌现，我国能源转型步伐加快，各地能源结构持续优化，节能减排项目遍地开花，产业发展“绿”意盎然。

国家能源局最新数据显示，截至2024年8月底，全国累计核发绿证18.41亿个。其中，风电6.82亿个，占37.05%；太阳能发电4.13亿个，占22.45%；常规水电6.29亿个，占34.13%；生物质发电1.16亿个，占6.3%；其他可再生能源发电128万个，占0.07%。

能源低碳清洁转型，推动经济社会发展向“绿”而兴。近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步释放以能源绿色低碳转型为抓手、加快经济社会发展绿色转型的信号，其围绕加强化石能源清洁高效利用、大力发展非化石能源、加快构建新型电力系统提出多项要求。

“绿色”正成为新型供能体系的主色调，近年来，清洁能源比重增加、供能结构持续优化，科技创新起到了“催化剂”和“倍增器”的作用。近期，内蒙古鄂尔多斯采煤沉陷区的大型风电光伏基地成功并网发电，这座年发电量9亿度的光伏发电基地所处区域已产出过1.75亿吨煤炭，为荒凉矿区重新注入“绿色”能量；在江苏南通86公里的海岸线上，亚洲最大海上风电群源源不断地生发“绿电”，惠及民生；在陕西宝鸡，两座利用中深层地热水热能供暖的能源站投入使用，采用“地热能梯级最大化利用+大温差热泵机组+燃气锅炉调峰补热”的多能互补形式，实现了县城区域清洁化供热……

国家能源局数据显示，1至7月份，全国新增发电装机容量18484万千瓦，其中风电、太阳能发电新增装机容量分别为2991万千瓦、12353万千瓦。

“低碳绿色产业有望成为我国经济增长的重要驱动力。”业内专家介绍，我国已成为全球风能、太阳能等清洁能源领域的重要生产国，也是技术的领先国，新兴的绿色技术和数字技术可以释放经济发展新动能。

近年来，我国重点用能领域节能提效成绩亮眼，能源消费“抢跑”绿色赛道。在浙江衢州，当地上线“水光储”余缺互济智能柔性精准调控系统，在光伏发电能力较强时，通过储能消纳多余电能，在光伏发电能力不足时补足缺口，克服新能源发电“靠天吃饭”的短板；在安徽宁国市，景区的游船纷纷将柴油发动机替换成电动马达，在节约经济成本的同时减少碳排放，守护景区的绿水青山；在北京的一家循环经济产业园内，三台磁悬浮鼓风机投入使用，这种鼓风机凭借减少摩擦、智能变频和联机调控等方式，较传统鼓风机节能30%以上……用能场景“绿”意浓浓，展现能源绿色消费新模式。

产业“含绿量”带来“含金量”。据国家统计局数据，上半年全社会能源消费总量同比增长4.7%左右。国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重较上年同期提高2.2个百分点，能源绿色化清洁化底色进一步凸显。

“能源转型可为各行各业节能降碳、绿色发展提供基本要素支撑，是推动全社会节能降碳的重要抓手。”业内专家表示，要通过化石能源“减法”与非化石能源“加法”协同发力，为经济社会全面节能降碳、绿色转型创造更有利的条件。

上述专家建议，在当前形势和长期趋势下，要借助新兴能源技术的快速发展，以此来提高绿色能源比例，同时加强传统化石能源与新兴制造业技术和数字化技术的协同发展，不断提升我国能源领域的“绿色含量”。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
能源转型向“绿”而兴 为经济高质量发展蓄势赋能
　　近年来，风能发电、新型储能、智慧电网等新业态不断涌现，我国能源转型步伐加快，各地能源结构持续优化，节能减排项目遍地开花，产业发展“绿”意盎然。 国家能源局最新数据显示，截至2024年8月底，全国累计核发绿证18.41亿个。…
浙江三记
　　 作为改革开放先行地的浙江，以进一步全面深化改革的排头兵的姿态，勇当中国式现代化的先行者，以“浙江之窗”展现中国改革开放大美画卷。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部