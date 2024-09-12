人民网记者 王绍绍

近年来，风能发电、新型储能、智慧电网等新业态不断涌现，我国能源转型步伐加快，各地能源结构持续优化，节能减排项目遍地开花，产业发展“绿”意盎然。

国家能源局最新数据显示，截至2024年8月底，全国累计核发绿证18.41亿个。其中，风电6.82亿个，占37.05%；太阳能发电4.13亿个，占22.45%；常规水电6.29亿个，占34.13%；生物质发电1.16亿个，占6.3%；其他可再生能源发电128万个，占0.07%。

能源低碳清洁转型，推动经济社会发展向“绿”而兴。近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步释放以能源绿色低碳转型为抓手、加快经济社会发展绿色转型的信号，其围绕加强化石能源清洁高效利用、大力发展非化石能源、加快构建新型电力系统提出多项要求。

“绿色”正成为新型供能体系的主色调，近年来，清洁能源比重增加、供能结构持续优化，科技创新起到了“催化剂”和“倍增器”的作用。近期，内蒙古鄂尔多斯采煤沉陷区的大型风电光伏基地成功并网发电，这座年发电量9亿度的光伏发电基地所处区域已产出过1.75亿吨煤炭，为荒凉矿区重新注入“绿色”能量；在江苏南通86公里的海岸线上，亚洲最大海上风电群源源不断地生发“绿电”，惠及民生；在陕西宝鸡，两座利用中深层地热水热能供暖的能源站投入使用，采用“地热能梯级最大化利用+大温差热泵机组+燃气锅炉调峰补热”的多能互补形式，实现了县城区域清洁化供热……

国家能源局数据显示，1至7月份，全国新增发电装机容量18484万千瓦，其中风电、太阳能发电新增装机容量分别为2991万千瓦、12353万千瓦。

“低碳绿色产业有望成为我国经济增长的重要驱动力。”业内专家介绍，我国已成为全球风能、太阳能等清洁能源领域的重要生产国，也是技术的领先国，新兴的绿色技术和数字技术可以释放经济发展新动能。

近年来，我国重点用能领域节能提效成绩亮眼，能源消费“抢跑”绿色赛道。在浙江衢州，当地上线“水光储”余缺互济智能柔性精准调控系统，在光伏发电能力较强时，通过储能消纳多余电能，在光伏发电能力不足时补足缺口，克服新能源发电“靠天吃饭”的短板；在安徽宁国市，景区的游船纷纷将柴油发动机替换成电动马达，在节约经济成本的同时减少碳排放，守护景区的绿水青山；在北京的一家循环经济产业园内，三台磁悬浮鼓风机投入使用，这种鼓风机凭借减少摩擦、智能变频和联机调控等方式，较传统鼓风机节能30%以上……用能场景“绿”意浓浓，展现能源绿色消费新模式。

产业“含绿量”带来“含金量”。据国家统计局数据，上半年全社会能源消费总量同比增长4.7%左右。国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重较上年同期提高2.2个百分点，能源绿色化清洁化底色进一步凸显。

“能源转型可为各行各业节能降碳、绿色发展提供基本要素支撑，是推动全社会节能降碳的重要抓手。”业内专家表示，要通过化石能源“减法”与非化石能源“加法”协同发力，为经济社会全面节能降碳、绿色转型创造更有利的条件。

上述专家建议，在当前形势和长期趋势下，要借助新兴能源技术的快速发展，以此来提高绿色能源比例，同时加强传统化石能源与新兴制造业技术和数字化技术的协同发展，不断提升我国能源领域的“绿色含量”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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