人民网北京9月12日电 （记者王仁宏）近日，由生态环境部指导制定的产品碳足迹核算通则《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》国家标准（以下简称《通则标准》）正式发布，将于2024年10月1日起正式实施。

生态环境部应对气候变化司相关负责人表示，制定发布产品碳足迹核算通则标准，填补了国内产品碳足迹核算通用标准的空白，将为各方研究编制具体产品碳足迹核算标准提供指导。此举有利于发掘企业和上下游产业链节能降碳潜力，助力实现碳达峰碳中和目标，有利于帮助企业应对国际绿色贸易壁垒，提高产品低碳竞争力和贸易竞争优势。

据悉，产品碳足迹核算通则采用与国际通行的生命周期评价标准一致的方式，规定了产品碳足迹的研究范围、原则和量化方法等，为产品碳足迹核算方法和数据国际交流互认打下基础。主要内容包括：

一是确定产品碳足迹核算的基本要求和原则，具体包括使用全生命周期的视角、功能或声明单位、迭代的方法、科学方法的优先性、完整性、一致性、统一性、准确性、透明性和避免重复计算等；二是规定产品碳足迹量化方法的4个步骤、生命周期的5个阶段，及产品种类规则编制要求、核算边界选取原则、计算方法等内容；三是提出了产品碳足迹报告要求以及基本内容。此外，《通则标准》还规定了鉴定性评审、产品碳足迹声明和具体产品碳足迹标准框架等内容，为后续实施应用提供了充分的指引和保障。

“相较于国际标准，本标准增加了编制具体产品碳足迹标准的参考框架、数据地理边界信息建议等，内容更加丰富，也更具有操作性。”该负责人表示，下一步，生态环境部将按照系统推进、急用先行、开放协同的原则，加快推进基础能源、上游原材料和有迫切需求的重点外贸产品碳足迹核算标准的立项和制定进程，逐步完善碳足迹管理标准体系，为更好助力经济社会绿色低碳转型、高质量发展和美丽中国建设提供标准化工作支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)

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