人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

摸清碳排放“家底” 产品碳足迹核算迎来国家标准

2024年09月12日16:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月12日电 （记者王仁宏）近日，由生态环境部指导制定的产品碳足迹核算通则《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》国家标准（以下简称《通则标准》）正式发布，将于2024年10月1日起正式实施。

生态环境部应对气候变化司相关负责人表示，制定发布产品碳足迹核算通则标准，填补了国内产品碳足迹核算通用标准的空白，将为各方研究编制具体产品碳足迹核算标准提供指导。此举有利于发掘企业和上下游产业链节能降碳潜力，助力实现碳达峰碳中和目标，有利于帮助企业应对国际绿色贸易壁垒，提高产品低碳竞争力和贸易竞争优势。

据悉，产品碳足迹核算通则采用与国际通行的生命周期评价标准一致的方式，规定了产品碳足迹的研究范围、原则和量化方法等，为产品碳足迹核算方法和数据国际交流互认打下基础。主要内容包括：

一是确定产品碳足迹核算的基本要求和原则，具体包括使用全生命周期的视角、功能或声明单位、迭代的方法、科学方法的优先性、完整性、一致性、统一性、准确性、透明性和避免重复计算等；二是规定产品碳足迹量化方法的4个步骤、生命周期的5个阶段，及产品种类规则编制要求、核算边界选取原则、计算方法等内容；三是提出了产品碳足迹报告要求以及基本内容。此外，《通则标准》还规定了鉴定性评审、产品碳足迹声明和具体产品碳足迹标准框架等内容，为后续实施应用提供了充分的指引和保障。

“相较于国际标准，本标准增加了编制具体产品碳足迹标准的参考框架、数据地理边界信息建议等，内容更加丰富，也更具有操作性。”该负责人表示，下一步，生态环境部将按照系统推进、急用先行、开放协同的原则，加快推进基础能源、上游原材料和有迫切需求的重点外贸产品碳足迹核算标准的立项和制定进程，逐步完善碳足迹管理标准体系，为更好助力经济社会绿色低碳转型、高质量发展和美丽中国建设提供标准化工作支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
绿色转型风劲吹 产业结构焕新颜
　　【观点摘要】 ·逐“绿”求变，传统产业焕新发展。 ·布局绿色低碳产业新赛道，培育绿色竞争新优势。…
2024年中国国际服务贸易交易会开幕
　　人民网北京9月12日电 （记者赵竹青）今天上午10时，2024年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会在国家会议中心举行，2024年中国国际服务贸易交易会（服贸会）正式拉开帷幕。 本届服贸会由商务部和北京市政府主办，秉持“全球服务 互惠共享”的理念，形成以峰会为内核，以“展览展示+洽谈推介+成果发布”为主体，以配套活动为补充的多层次活动框架体系，打造全球服务贸易领域的国际交易平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部