台风“贝碧嘉”向我国东部海区靠近 强度逐渐增强
2024年09月13日08:52 | 来源：人民网
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人民网北京9月13日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，今年第13号台风“贝碧嘉”（强热带风暴级）的中心今天（13日）早晨5点钟位于琉球群岛那霸市东偏南方约1130公里的西北太平洋洋面上，就是北纬21.1度、东经137.3度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径100至300公里，十级风圈半径60公里。
预计，“贝碧嘉”将以每小时25公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐增强，14日夜间穿过琉球群岛移入东海东部海面，之后向浙闽沿海靠近，并将于15日夜间至16日早晨在上海到福建北部一带沿海登陆（强台风级，14至15级，42至48米/秒），之后强度逐渐减弱。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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