受国务院委托，财政部部长蓝佛安10日向十四届全国人大常委会第十一次会议报告了今年以来预算执行情况。报告显示，今年以来，国务院有关部门按照党中央、国务院决策部署，围绕适度加力、提质增效实施积极的财政政策，组合使用多种政策工具，大力优化支出结构，强化财政管理监督，提高风险防控能力。

报告称，今年以来我国经济运行总体平稳、稳中有进，为财政收入奠定了基础，但经济恢复基础尚不牢固，工业生产者出厂价格持续下降、去年政策翘尾减收等因素都对财政收入恢复形成制约。从财政支出看，各级财政部门加强财政资源统筹，保持必要支出力度。

“财政运行总体平稳，国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。”蓝佛安说。

今年的预算报告提出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。具体实施情况如何？

做好超长期特别国债发行工作，截至7月末已发行4180亿元；加快地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围，前7个月发行用于项目建设的新增专项债券1.59万亿元、支持项目超1.6万个；中央预算内投资下达6191亿元，占全年预算的88.4%……报告里的一组数字，彰显财政政策加力实施，着力扩内需、稳增长。

与此同时，今年预算执行还聚焦多个重点领域：坚持创新引领，推动加快发展新质生产力；保基本、兜底线，切实保障和改善民生；推进乡村全面振兴，促进城乡区域协调发展；加强生态文明建设，推进绿色低碳发展；加强财政管理，促进资金节约、规范、高效使用。

“总的看，今年以来预算执行情况总体平稳，为落实党中央、国务院重大决策部署提供了有力保障。”蓝佛安说。

下一步财政重点工作还有哪些？报告称，将紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，实施好积极的财政政策，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，推动完成全年经济社会发展目标任务。重点做好以下工作：提高财政政策效能；集中财力保障重点支出；深化财税体制改革；筑牢兜实基层“三保”底线；防范化解地方政府债务风险；扎实推进财政科学管理。

“在继续依法依规组织财政收入基础上，密切跟踪预算执行和政策落实情况，及时评估和完善政策举措，建立健全推进落实闭环管理机制。”蓝佛安说，支持全国统一大市场建设，在财政补助、税费优惠、政府采购等方面对各类经营主体一视同仁、平等对待；围绕居民消费升级方向，落实和完善提振消费的财税政策；加强项目与资金的统筹，用好超长期特别国债、地方政府专项债券、中央预算内投资等各类资金，积极引导社会资本参与，着力提高投资综合效益。

（记者申铖）新华社北京9月12日电

(责编：王震、陈键)

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