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保险业迎来新“国十条”，释放了哪些信号？

2024年09月13日09:00 | 来源：新华社
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我国保险业发展迎来新的顶层设计。9月11日，国务院对外发布《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。若干意见共10条，被业内称为保险业新“国十条”，对我国保险业未来5年到10年左右的发展进行系统部署。这是继2006年、2014年之后，国家层面又一次对保险业发展作出的全面部署，释放了进一步推动我国保险业高质量发展的鲜明信号。

看点一：制定时间表、路线图

党的十八大以来，我国保险业快速发展，在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面发挥了重要作用。

若干意见提出，到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全，监管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市场体系完备、产品和服务丰富多样、监管科学有效、具有较强国际竞争力的保险业新格局。

业内人士认为，若干意见的出台，是围绕强监管、防风险、促高质量发展这三大中心任务，从未来5年至10年左右的维度，对我国保险业的改革发展作出的系统谋划和安排。

“保险业新‘国十条’体现了促进高质量发展的鲜明导向。在严监管、防风险的基础上，注重发挥保险保障民生和服务实体经济的能力，深化保险业的改革开放、可持续发展和协同发展，更好发挥保险业经济减震器和社会稳定器功能。”对外经济贸易大学保险学院教授王国军说。

看点二：提升保险业服务民生保障水平

推动保险业高质量发展，必须坚持人民立场，牢固树立以人民为中心的发展思想。

若干意见提出，丰富巨灾保险保障形式，拓展巨灾保险保障范围，扩大综合巨灾保险试点；提升健康保险服务保障水平，扩大健康保险覆盖面；健全普惠保险体系，更好满足农民、城镇低收入者等群体保险需求，优化新业态、新市民等保险保障供给。

养老金融是五篇大文章之一，保险业在发展第三支柱养老保险方面大有可为。目前，我国个人养老金开户人数已超6000万，各类储蓄存款、银行理财、商业养老保险产品超过500个。

若干意见要求，大力发展商业保险年金，满足人民群众多样化养老保障和跨期财务规划需求；鼓励开发适应个人养老金制度的新产品和专属产品；支持养老保险公司开展商业养老金业务；推动专属商业养老保险发展；丰富与银发经济相适应的保险产品、服务和保险资金支持方式；依法合规促进保险业与养老服务业协同发展。

一系列新部署新安排有助于推动保险产品和服务创新，更好满足人民群众日益增长的保险保障和财富管理需求。

看点三：服务实体经济、发挥保险资金长期投资优势

为提升保险业服务实体经济质效，若干意见提出，保险业要聚焦国家重大战略和重点领域，服务科技创新和现代化产业体系建设，健全覆盖科技企业全生命周期的保险产品和服务体系，强化绿色保险顶层设计，提升农业保险和农村基础设施保险发展水平，加快发展海运保险。

资本市场和科技创新都需要长期稳定的资金支持，保险资金具有久期长、跨周期属性。壮大保险资金，有利于培育耐心资本，熨平经济周期波动，推动资金、资本、资产良性循环。

此次发布的若干意见也提出了“发挥保险资金长期投资优势”“培育真正的耐心资本”等内容。在资金投向方面，若干意见要求，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度，服务新质生产力发展；引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。

看点四：深化重点领域改革、推进产品转型升级

在深化重点领域改革方面，若干意见提出，推进产品转型升级，支持浮动收益型保险发展；以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革；发展多层次农业保险，推动农业保险扩面、增品、提标，及时规范理赔；探索责任保险和家庭财产保险创新等。

“若干意见首次提出了支持浮动收益型保险发展，意在指导保险产品向包括分红险、万能险在内的浮动收益型产品转型，实现保险业高质量发展。”业内人士表示。

一系列部署坚持问题导向，抓住了当前保险业发展中的重点难点，提出有针对性的举措，以进一步深化改革推动行业和产品转型升级。

看点五：严字当头、强监管防风险

防控风险是金融工作的永恒主题。若干意见对保险业加强监管、防范风险作出明确要求。

具体来看，要严把保险市场准入关，严格保险机构持续监管，严肃整治保险违法违规行为。同时，有力有序有效防范化解保险业风险，建立以风险监管为本的制度体系，持续防范化解苗头性、倾向性风险隐患，稳慎推进风险处置。

中国人民保险集团相关负责人表示，保险机构应坚持把风险防范摆在突出位置，以更强责任加强全面风险管理，维护市场秩序，更加注重风险防控的系统性、前瞻性、实效性，维护金融稳定。

（记者张千千 李延霞）新华社北京9月12日电

(责编：王震、陈键)
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