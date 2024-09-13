操秀英

原标题：中国能源：拥抱科技 逐“绿”求“新”

在天山脚下，戈壁滩上，近万亩连绵不绝的光伏板沐浴在阳光中，这是全球目前投运规模最大的万吨级绿氢炼化项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目；

在国家能源集团宁夏煤业煤制油公司，煤炭进入煤制油生产系统，在发生一系列神奇的变化后，衍生出柴油、石脑油、轻质白油、液化气、硫磺等一系列产品，实现价值裂变升级；

……

每一次与“风”“光”的拥抱，每一次对煤炭等传统能源清洁高效利用的探索，都是我国能源行业高质量发展的见证。

“党的十八大以来，中国能源进入高质量发展新阶段。”近日重磅发布的《中国的能源转型》白皮书（以下简称“白皮书”）指出。

这当中，科技创新功不可没。持续的技术创新，助力我国能源转型在逐“绿”求“新”的征途中阔步向前。

传统能源开发利用更清洁高效

南海西部油田，是我国海上石油勘探的发祥地，诞生了我国海上石油勘探的多个“第一”。然而，经过50余年的发展，这些油田“老了”：含水率越来越高，新油田开发成本也日益上升，维持高产量的难度越来越大。

“我们不能‘坐以待毙’，必须向科技创新‘要答案’。”中国海油湛江分公司深水钻完井项目经理刘和兴说。

国产化五级多分支井工具、水下注水技术……在一系列自主创新技术成果的加持下，南海西部油田在2023年依然保持在全国十大油田之列。

这是我国油气勘探开发领域技术进步的缩影。

正如白皮书所指出的，我国油气领域二氧化碳驱油、水平钻井和页岩气开发等先进油气勘探开采技术实现产业化应用，深海油气勘探开发技术取得显著进步。

系列技术突破让油气勘探开发领域好消息频传：我国最大油气田——中国石油长庆油田累计生产油气当量突破10亿吨；我国海上最大油田——渤海油田原油日产突破10万吨大关，创油田开发建设近60年来历史最高水平；“深海一号”二期工程钻完井作业完成……

同时，传统能源的清洁利用也取得新突破。白皮书称，煤电行业推广应用超（超）临界燃煤发电、深度调峰技术等，环保和能效指标达到世界先进水平。

数据显示，截至去年底，95%以上的煤电机组实现超低排放。我国建成了全球最大的清洁煤电供应体系。煤制油气技术装备也取得重要突破，相关运行指标不断优化。

10年来，我国煤电平均供电煤耗降至303克标准煤/千瓦时，先进机组的二氧化硫、氮氧化物排放水平与天然气发电机组限值相当。2013—2023年，单位国内生产总值能耗累计下降超过26%。

绿色能源技术实现跨越式发展

去年12月6日，华能石岛湾高温气冷堆核电站商业示范工程正式投入商业运行，标志着中国在第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平。该项目攻克了多项世界级关键技术，设备国产化率达到93.4%。

实现跨越式发展的不止核电。

“我们通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用、技术和产品快速迭代升级。”国家能源局局长章建华说，我国光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已经超过了25%。风电的长叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已经达到了18兆瓦。

此外，我国水电设计、施工、设备制造全产业链体系全球领先，世界最大单机容量100万千瓦水电机组已在白鹤滩水电站投运。智能电网技术处于世界前列，建成柔性直流输电等标志性工程。新型储能和氢能技术加快发展。新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”年出口突破万亿元大关，助力我国产业链优势不断巩固增强。

公开数据显示，截至2023年底，我国风电、光伏发电装机规模较10年前增长了10倍，清洁能源发电装机占总装机的58.2%，新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上。过去10年中国可再生能源发电年度新增装机在全球占比均在40%以上，2023年超过一半，为全球绿色发展持续提供动力。

中国生产的光伏组件和风电装备为可再生能源在越来越多国家广泛经济利用创造了条件。国际可再生能源署报告指出，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，其中很大一部分归功于中国。

新模式新业态培育新增长极

“明月出天山，苍茫云海间……”唐代大诗人李白的一首《关山月》，写尽古时戍客征人远行边邑的离别。

如今，甘泉堡增量配网项目中的苍茫、明月、云海等5座变电站的建成投运，和源网荷储一体化共计200万千瓦清洁能源项目的落地，让“苍茫”“明月”“云海”这些诗歌中的词汇，有了充满生机的新意义。

甘泉堡增量配网是国家第五批增量配电业务改革试点项目。参与项目建设的国能龙源环保有限公司相关负责人介绍，该项目依托大数据、人工智能等新技术，建设一体化智慧化管控平台，促进新能源就近接入消纳。

项目建设完成后，可有效提升能源使用效率和电源开发综合效益，构建以清洁能源为主的安全可靠的能源互联网，打造清洁、绿色、高效的产业园区新型电力系统，向园区提供综合智慧能源服务。

近年来，我国大力推进数字技术与能源产业深度融合，催生新技术、新业态、新模式，为能源产业基础高级化和产业链现代化插上腾飞的“翅膀”。

例如，我国加快推动能源基础设施数字化智能化升级方面，大力推进智慧电厂、智能油气田、智能化煤矿建设，提升企业决策智能化水平、经营效益和服务质量；加快建设新型电力系统，实现全景可感知、全局可控制、主配电网有效协同、各类电源实时调控，提升电力资源配置效率和系统安全运行水平；结合工业、交通、建筑等典型应用场景，因地制宜建设智能微电网，促进新能源就地消纳；推进虚拟电厂建设，提升电力系统调节能力。

回首来路，中国坚定不移走绿色低碳的能源转型之路，取得了显著成效。面向未来，白皮书提出，“本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。”

要实现这一目标，依然要坚定不移推进能源技术革命，用科技创新不断提高我国能源的含“绿”量、含“新”量，为高质量发展注入强劲动力。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经