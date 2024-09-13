2024年服贸会系列论坛会议陆续举行
2024年09月13日10:18 | 来源：新华网
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9月12日，数字贸易发展趋势和前沿论坛在北京举行。
9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。会议期间，系列论坛会议陆续举行。
新华社记者 李旭伦 摄
9月12日，全球服务贸易企业家峰会在北京举行。
9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。会议期间，系列论坛会议陆续举行。
新华社记者 陈钟昊 摄
9月12日，全球服务贸易企业家峰会在北京举行。
9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。会议期间，系列论坛会议陆续举行。
新华社记者 陈钟昊 摄
9月12日，2024电子商务大会在北京举行。
9月12日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。会议期间，系列论坛会议陆续举行。
新华社记者 陈晔华 摄
(责编：王震、陈键)
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