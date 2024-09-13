9月12日，"中国平安服务百万千工程"调研活动在广东省中山市、江门市开展。平安集团董事长马明哲一行先后调研了中山渔业养殖专项贷款支持项目、新会小鸟天堂古树名木保险、恩平智慧农业种植项目及乡村党建共建等项目，并与种养植大户、平安希望小学校长进行了座谈交流。

“中国平安服务百万千工程"调研活动在广东开展。（受访者供图）

截至目前，中国平安在广东省内相关项目累积公益投入7680万元，涉农保险赔款3.3亿元，涉农融资支持超90亿元。当日，"平安好车主"平台直播带货广东特色农产品超130万元。

12日上午，调研组首先来到中山市三角镇海大集团水产养殖基地，深入了解当地渔业养殖发展情况，并与企业负责人和养殖户进行交流。海大集团是平安银行长期重点帮扶的合作企业。通过"一链一策一批"模式实践，平安银行成批为产业链上的供应商、经销商、养殖户提供金融支持，针对各类养殖户推出定制化融资项目，解决了众多养殖农户融资难、融资贵等问题。

截至2024年上半年，平安银行在广东省支持49个乡村产业经济项目，总计补贴2.3亿元，通过申请利率优惠、承担或减免信贷相关费用等方式累计向广东省客户减费让利4880余万，累计提供超过90亿元融资支持广东涉农、县域、基建等领域发展。此外，平安产险已为广东省21个地市的16.12万户农户及农企提供超109.14亿元风险保障。平安产险还创新推出"振兴保"产业共建模式，进一步引入金融活水，促进产业兴旺。

为深入推进"绿美广东"生态建设，中国平安在江门新会小鸟天堂国家湿地公园开展"古树名木平安守护行动"公益活动，为"小鸟天堂古榕树"举行守护牌揭牌仪式，并为公园内一株树龄约406年的古榕树赠送超20万元的风险保障。未来三年内，平安还将捐赠总计18万元资金，专门用于小鸟天堂区域内古树群的防治与保护工作。

截至目前，中国平安已为10135棵古树名木提供1.66亿元的风险保障。同时，中国平安利用物联网和GIS等技术构建古树名木智慧管理平台，对古树名木的生长环境、管理与养护措施、病虫害防治等方面进行动态管理，全面提升古树名木信息化、可视化和精细化管理水平。

12日下午，调研组参观了平安智慧农业—恩平水稻产业示范基地，深入体验平安"爱农宝"APP软件。"爱农宝"作为面向农户的APP客户端，实现农户线上自助投保、智能验标、线上报案和智能闪赔，为农户带来快捷的气象、病虫害预警、农资价格行情服务，让农户从"靠天吃饭"到"知天而作"，满足农户农业保险、农业生产、农村生活的一站式需求。

据悉，长期以来，平安产险坚持以"科技+服务+保险"模式为抓手，打造了一套产业全生命周期闭环的"智慧生产管理"体系，通过产前增信融资、产中科技赋能、产后平台协销的"组合拳"，积极提升保险服务能力，构建智慧农业生态，助力农业产业数字化、智能化，助推农业产业现代化。平安产险江门中支打造的恩平AI农业产业大数据平台，通过数据驱动决策、管理风险等多方面的功能，已有效为病虫害防治提供大数据支持，提升水稻亩产约200斤。

在深化党建共建方面，截至目前，中国平安已在广东全省落地122个党建共建点，累计提供超380万元党建共建资金。

中国平安开展系列"共平安 播丰年"助农直播。（受访者供图）

在消费帮扶领域，9月12日，中国平安开展了系列"共平安 播丰年"助农直播。当天的直播累计吸引了超27.5万人次观看，带动江门恩平农产品销售超136.9万元。马明哲为恩平农产品打call，向农民朋友们和网友们送上了丰收祝福："祝大家生活越过越红火，日子越过越美好"。

最后，调研组与广东省化州市东方红平安希望小学、韶关市乐昌三溪镇中心学校平安希望小学的两位校长、福坪村村委等进行了座谈交流，了解乡村教育发展现状及需求。中国平安向两所学校及部分高考升学学子进行了公益捐赠。

中国平安向两所学校及部分高考升学学子进行公益捐赠。（受访者供图）

下一步，中国平安将继续发挥"综合金融+医疗养老"战略优势，加快推进金融支持项目和普惠金融站点的落地，持续助力农产品出村入城，为"百千万工程"高质量发展贡献平安力量。

(责编：曹淼、李源)

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