人民网北京10月8日电 （记者黄盛）10月7日晚，一家从事医疗科技的科创板上市公司发布公告表示，控股股东、实际控制人将增持公司股份，增持股份的资金来源为专项贷款资金。这是中国人民银行(以下简称“央行”)创设股票回购增持专项再贷款之后，A股首例拟使用贷款资金增持的上市公司。

业内人士对此表示，央行首次创设的、专门针对股票市场的结构性货币政策工具，将有效增加股市资金供给，助力资本市场高质量发展，提高资本市场服务新质生产力和服务实体经济的能力。

据记者了解，央行行长潘功胜在9月24日国新办发布会上表示，将创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。央行将向商业银行发放再贷款，提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率增加0.5个百分点，即2.25%。首期股票回购增持专项再贷款规模为3000亿元。

清华大学国家金融研究院院长田轩向记者表示，创设股票回购增持再贷款机制，是银行支持资本市场发展的一次业务创新，可以促进股票增持、回购，提升资本市场流动性，助力上市公司发展。同时，该项再贷款工具可以通过向上市公司和主要股东提供资金支持，扩大银行贷款业务，增加利息收入。

田轩建议，该项再贷款工具在进行具体业务操作过程中，需要对上市公司及股东状况进行严格审查，评估其信用状况、还款能力，并注意避免业务集中于某单一借款人和单一行业领域；还要综合客户信用状况、风险评估状况，设置合理定价；通过定期进行贷后评估、加强合规能力建设，完善业务操作程序、设置风险预案等方式加强全过程风险管理。

方正证券认为，央行创设股票回购增持再贷款有助于引导银行提供贷款，支持上市公司和股东回购和增持股票，推动其重视市值、提升市场投资价值。

另外，与股票回购增持再贷款一起创设的货币政策工具还有证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，这项政策将提升机构的资金获取能力和股票增持能力。

田轩对此向记者表示，互换便利将从资金获取、流动性管理、资金使用等各个层面显著提升机构资金能力。一是证券、基金、保险等机构可以通过资产质押的方式，有效利用其持有资产，增强资金获取能力，并降低融资成本；二是通过互换便利，各机构能够相互保证资金获取的及时高效，从而显著缓解短期资金压力，增强流动性管理能力；三是通过互换便利，各机构可以进一步优化其资产负债结构，提升风险承受能力，应对市场波动，同时积极进行资金策略谋划，提高资金使用效率。

(责编：王连香、高雷)

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