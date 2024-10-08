刘 琪

原标题：9月末我国外汇储备规模为33164亿美元

10月7日，国家外汇管理局公布2024年9月末外汇储备规模数据。数据显示，截至2024年9月末，我国外汇储备规模为33164亿美元，较8月末上升282亿美元，升幅为0.86%。

国家外汇管理局表示，2024年9月份，受主要经济体央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

中银证券全球首席经济学家管涛在接受《证券日报》记者采访时表示，9月份我国外汇储备规模继续增加较多，主要反映了在美联储超常规降息50个基点的背景下，全球股债汇“三升”，汇率折算和资产价格变化等因素的正估值效应。货币方面，美元汇率指数（DXY）月度“三连跌”，当月进一步下跌0.9%至100.8，刷新年内新低，非美元货币折美元总体升水；资产方面，10年期美债收益率月度“五连跌”，创年内新低，以美元标价的已对冲全球债券指数当月进一步上涨1.2%，标普500股票指数进一步上涨2.0%，创历史新高。

展望后期，国家外汇管理局表示，我国经济运行总体平稳、稳中有进，经济韧性强、潜力大等有利条件没有改变，将继续为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

在管涛看来，随着9月底以来我国一揽子加大逆周期调节、防范化解重点领域风险的政策举措落地生效，国内经济持续回升向好，人民币汇率单边调整压力得到缓解，境内外汇供求状况改善，我国外汇储备规模有望保持基本稳定。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，我国出口形势稳中向好，外贸“新三样”、船舶等产品竞争力日益增强，跨境电商、市场采购、海外仓等外贸新业态不断涌现，出口保持中高速增长，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，伴随着货币、房地产、资本市场等一揽子超预期政策出台，市场信心明显提振，国际投资者加快布局中国资产，亦对外汇储备规模稳定形成有力支撑。另外，人民币汇率稳中有升，银行代客结售汇已转为顺差，外汇市场将继续保持平稳运行。这些因素都将对我国外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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