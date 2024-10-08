原标题：首个高压交直流混联电网示范工程开工

科技日报讯 （记者金凤）近日，我国首个高压交直流混联电网示范工程——江苏扬州—镇江±200千伏直流输电二期工程（以下简称“扬镇直流二期工程”）开工。该工程将进一步拓展交直流混联电网技术的深化应用，助力加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。

在我国，电力系统主网架主要由交流电网构成，交流发输电技术较为成熟。相较于交流输电，同样电压等级的直流输电输送功率更大、电损更小。

“随着±800千伏特高压直流输电技术的不断发展，各地采用特高压直流用于远距离输送电能，但在电压等级较低的10千伏至220千伏高压电网，还没有成熟的交直流混联电网应用在土地资源紧张的新能源发电富集区。”国网江苏省电力有限公司建设部计划处处长陈松涛介绍，探索交直流混联电网建设，既能利用直流输电的优势高效配置电力资源，又能通过交流输电技术实现不同电压等级的输电和分配。

扬镇直流二期工程在一期工程交流改直流的基础上，新增约228千米的直流输电线路，送受两端各新建一个±200千伏换流站。工程起于淮安市淮安区，止于镇江市丹阳市，在不新增跨江输电通道的情况下，将工程输电容量再增加120万千瓦，有效缓解北电南送输电压力，提升电网运行灵活性。此前，国网江苏电力于今年4月投运的扬镇直流一期工程已累计送电超22亿千瓦时，为江苏今夏用电提供了坚强保障。

“扬镇直流二期工程预计于2026年建成投运，同年开工三期工程，计划于2028年全部投运。届时，扬镇直流工程的输送能力可达360万千瓦，相当于春秋季南京市近一半的用电负荷。”国网江苏电力工程咨询公司项目管理中心主任柏彬表示，本次工程建设首次创新应用基于多源换相换流器的直流技术（SLCC），可有效提高电力系统运行安全可靠性。

“我们将运用扬镇直流一期工程积累的标准化施工经验，采用三维可视化交底、无人机阵列展放导引绳等世界一流施工技术全力保障工程按期投运。”江苏省送变电有限公司施管部主任陈庆飞介绍。

(责编：罗知之、陈键)

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