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我国将加大宏观政策逆周期调节力度

2024年10月08日10:22 | 来源：新华社
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国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办发布会上介绍，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院加力推出一揽子增量政策。在加大宏观政策逆周期调节力度方面，要加强财政税收、货币金融、投资消费、收入分配等宏观政策的统筹协调和系统集成，强化政策工具协同创新，把握好政策实施的时度效，放大政策组合效应。要保证必要的财政支出，加快支出进度，加大对经济发展的积极促进作用；加力支持地方开展债务置换，化解债务风险。降低存款准备金率，实施有力度的降息，支持国有大型商业银行补充核心一级资本，为经营主体投融资、宏观政策实施等创造更好的金融环境。（记者陈炜伟、严赋憬）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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