国家发展改革委：把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上
2024年10月08日10:59 | 来源：新华社
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国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办发布会上说，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院加力推出一揽子增量政策。针对国内有效需求不足等问题，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上。
郑栅洁介绍，在消费方面，重点是把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，实施提振消费行动。具体有三方面：一是加大对特定群体的支持力度。国庆前已向特困人员、孤儿等困难群众发放一次性生活补助。二是结合大规模设备更新和消费品以旧换新，推动大宗商品消费持续扩大。三是扩大养老、托育等服务消费。培育数字消费、绿色消费等新型消费业态，增强供给侧对中高端需求的适配性。（记者陈炜伟、申铖）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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