人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

增值税发票数据显示：国庆假期消费市场活力足

2024年10月08日14:32 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月8日电（记者 王雨萧）国家税务总局8日公布的增值税发票数据显示，国庆假期，消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入（下同）同比增长25.1%。

基本生活类商品消费增势较好。国庆假期，粮油食品销售收入同比增长16.4%；综合零售销售收入同比增长9%，其中百货零售、超市、便利店销售收入同比分别增长34%、8.9%和4.4%，有力保障了居民生活需要。

特色餐饮住宿服务平稳增长。国庆假期，小吃、快餐行业销售收入同比分别增长8.1%和9%；露营、民宿休闲新场景受到欢迎，相关销售收入同比分别增长43.2%和6.3%。

家电及家居类商品消费快速增长。国庆假期，各地通过打折让利、线上团券等方式惠及消费者，促进家用电器和音像器材销售收入同比增长149.1%；家具、装饰材料、涂料等与家居装修相关的商品销售呈快速增长态势。

汽车市场迎消费热潮。国庆假期，在消费品以旧换新等政策带动下，全国汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。假期出行增多，拉动机动车充电行业增幅走高，销售收入同比增长29%。

文化服务等市场消费活跃。国庆假期，居民通过观演出、看电影、逛书店等方式满足文化消费需求，带动文化服务销售收入同比增长85.2%。

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“两新”政策效能显现 居民消费市场活力足
　　人民网北京10月8日电 （记者车柯蒙）国家税务总局公布的增值税发票数据显示，国庆假期，居民消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入（下同）同比增长25.1%。具体来看，国庆假期消费市场呈现五方面亮点： 一是基本生活类商品消费增势较好。…
“县域游”成文旅消费新宠 高质量发展“活力足”
　　品尝当地特色美食、沉浸式体验当地文化、绿水青山玩出彩……今年国庆假期，不少“宝藏小城”登上热搜，“小而美”的县域旅游释放促进地方发展的“大能量”。 赏田园风光、吃农家饭、住农家院，秋日清晨，甘南藏族自治州迭部县扎尕那景区迎来络绎不绝的游客；上天入地、乘风破浪，好山好水尽收眼底，广东惠州巽寮湾旅游新供给搅动消费“一池活水”……近年来，随着交通基础设施的改善以及酒店等配套设施的改造升级，县域旅游展现出“热力十足”的态势，彰显出县域文旅市场的生机和活力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部