新华社北京10月8日电（记者 王雨萧）国家税务总局8日公布的增值税发票数据显示，国庆假期，消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入（下同）同比增长25.1%。

基本生活类商品消费增势较好。国庆假期，粮油食品销售收入同比增长16.4%；综合零售销售收入同比增长9%，其中百货零售、超市、便利店销售收入同比分别增长34%、8.9%和4.4%，有力保障了居民生活需要。

特色餐饮住宿服务平稳增长。国庆假期，小吃、快餐行业销售收入同比分别增长8.1%和9%；露营、民宿休闲新场景受到欢迎，相关销售收入同比分别增长43.2%和6.3%。

家电及家居类商品消费快速增长。国庆假期，各地通过打折让利、线上团券等方式惠及消费者，促进家用电器和音像器材销售收入同比增长149.1%；家具、装饰材料、涂料等与家居装修相关的商品销售呈快速增长态势。

汽车市场迎消费热潮。国庆假期，在消费品以旧换新等政策带动下，全国汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。假期出行增多，拉动机动车充电行业增幅走高，销售收入同比增长29%。

文化服务等市场消费活跃。国庆假期，居民通过观演出、看电影、逛书店等方式满足文化消费需求，带动文化服务销售收入同比增长85.2%。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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