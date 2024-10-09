原标题：担当新使命 消保县域行 ——华夏银行积极开展县域金融教育宣传专项活动

为深入开展“金融教育宣传月”活动，推动金融知识直达县域群众，华夏银行积极开展“担当新使命 消保县域行”金融教育宣传专项活动。关注县域地区“老少新”、特殊人群等重点对象，结合县域特色，以丰富的教育宣传形式向广大消费者普及金融知识，紧扣群众需求，运用一线力量，切实帮助群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。

面向革命老区县域，传承红色金融精神。为践行金融为民理念，传承红色金融精神，华夏银行走进革命老区，通过搭台送戏、有奖问答、流动服务车等多种形式，帮助县城群众增强金融消保意识和防范风险能力，服务社会民生，擦亮金融为民底色。

南宁分行联合佛子镇新村村委举办中秋晚会，为革命老区群众搭台送戏，活动与“金桂星火”志愿服务相结合，金融宣讲团志愿者们根据新村所处边疆民族地区、革命老区的实际情况，通过在村内悬挂横幅、发放宣传折页、现场答疑解惑等形式，深入普及金融知识、传递金融政策，切实助力村民们防范电信网络诈骗、保护个人财产安全。

重庆分行组织“金融科普花花车”赴革命老区城口巡游宣传活动，通过提供现场金融咨询、发放宣传折页、一对一宣讲等方式，将金融知识送进乡村，向群众普及反诈防非手段，加强打非教育宣传，传播金融正能量。

宁波分行走进革命老区梁弄横坎头村，搭起宣传展台，面对面向村民讲解金融基础知识。通过生动的案例和通俗易懂的语言向老年群体详细介绍养老领域的金融诈骗手段和防范方法，包括如何识别假币、防范金融诈骗和非法集资、合理选择金融产品等。延续红色基因，聚焦红色金融，以实际行动履行金融机构社会责任，为乡村振兴贡献力量。

面向少数民族县域，丰富多彩特色宣传。为提高少数民族地区金融消费者的金融消保知识普及力度，华夏银行走进少数民族聚集区，通过设置宣传点、组织金融知识讲座等方式，帮助群众理解和应用金融知识，提升少数民族地区消费者金融素养。

呼和浩特分行面向帮扶地库伦镇三家子嘎查近千名蒙古族村民群众开展教育宣传活动。通过在农贸市场、村部会议室和市场人流密集地点设立宣传点，发放宣传折页，讲解金融知识。同时组织金融知识讲座，讲解当地村民最为关心的农业贷款、农村保险、个人征信和在遭遇金融消费纠纷时的维权途径与方法等金融知识，增进与村民之间的沟通和信任。

成都分行在帮扶地木里藏族自治县瓦厂镇纳子店村开展金融宣传乡村行活动，青年突击队干部向现场群众讲解最新的金融相关政策，通过派发宣传手册、折页等方式，开展金融知识宣传。同时召集全村致富带头人及养殖大户开展关于银行贷款相关政策的讲解，提示村民从正规渠道获取产业发展资金，谨防上当受骗。

深圳分行前往深汕合作区鹅埠镇红罗村，结合少数民族的语言、文化、风俗开展金融教育活动，聚焦宣传针对少数民族地区的金融扶贫政策、消费者八大权益等基础金融知识，做好金融教育普及工作，向村民介绍现行便民利民服务政策，倡导村民遵循“三适当”原则，远离非法金融活动。

面向边境地区县域，构筑金融消保防线。为进一步扩大宣传范围，让更多偏远地区的老百姓“学金融、懂金融、信金融、用金融”，华夏银行深入离乡镇网点距离远、集中宣传难覆盖的地区，通过移动宣传服务打通金融教育“最后一公里”，为当地村民传递金融知识。

昆明分行在呈贡区洛龙社区开展金融教育进乡村活动，利用“金融宣传大篷车”，深入离乡镇网点距离远、集中宣传难以覆盖的地区开展“为群众送知识”活动。以案说“诈”，向村民讲解金融常识、防诈骗知识、防范非法集资等法律法规，切实保障农民金融消费权益，提升金融服务乡村振兴质效。

面向欠发达区县域，金融普及惠及群众。为推动金融教育直达欠发达区域群众，华夏银行将金融知识教育下沉到偏远乡村，通过成立金融知识宣讲团、开设金融知识课堂、搭建宣传展台等形式，围绕个人信息保护、个人征信、防范非法集资、防范金融诈骗等方面内容开展教育宣传活动，提升欠发达地区群众金融素养。

沈阳分行在哈尔套镇开展消费者权益保护义务宣传，结合真实诈骗案例向当地村民、学生及教师揭示新型诈骗及非法集资的手段和危害，提醒群众远离虚拟货币交易炒作活动，帮助群众增强识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。

武汉分行走进地理位置较为偏僻的罗田县古楼冲村，搭建宣传展台，派发宣传折页，为当地群众普及假币辨识、防范非法集资、个人信息保护、存款操作等方面的金融知识，帮助群众了解如何便捷地获取正规金融服务。

面向东部沿海发达地区县域，护航百姓金融安全。结合东部沿海发达地区县域特色，华夏银行围绕适老化服务、养老金融、防范电信网络诈骗等内容开展教育宣传活动，提升金融消费者的获得感、幸福感、安全感，为构建和谐、稳定、安全的金融环境贡献力量。

青岛分行组织辖内8家县域网点走进平度市金沟子大集、黄岛大哨头集、即墨窑头大集、胶州于家村大集等当地集市，开展“一起趣赶集 消保零距离”金融教育特色活动。通过发放宣传单页、现场宣讲等方式介绍了电话诈骗、网络诈骗、假冒公检法、非法集资等多种诈骗形式，提醒摊户和赶集的群众增强反诈防非意识。

南京分行下沉教育宣传重心，将金融知识宣传活动深入到县域乡村,结合节日氛围与居民需求，提供贴心金融服务，增强群众的金融素养和风险防范意识。同时开展“行长说消保”活动，利用线上宣传渠道，录制宣传视频向群众普及“三适当”原则相关金融知识，进一步扩大了金融知识的覆盖面和影响力。

宁波分行前往旦山公园开展宣传活动，向来往的市民尤其是老年市民普及金融消费者权益保护知识，讲解电信诈骗案例，倡导消费者根据自身风险承受能力选购投资产品，提醒市民远离非法集资、防范“杀猪盘”，守住自己的“钱袋子”。

后续，华夏银行将持续开展有特色、有温度、贴民心、接地气的县域金融教育活动，构建金融教育工作常态化、长效化机制，加大金融教育宣传下沉力度，运用好一线力量延伸金融教育宣传触角，推动金融教育直达群众、深入民心。

(责编：曹淼、李源)

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