原标题：全国大悦城联动迎国庆 商圈党建绽放璀璨红

10月1日，三亚大悦城开业现场，四十余个喜迎国庆的展架格外引人注目。红色书籍展售活动现场热闹非凡，人头攒动，众多消费者纷纷前来阅读和选购经典红色书籍。与此同时，随处可见身穿红色马甲、佩戴“红星员工”标识的党员们忙碌的身影，现场国庆氛围浓厚。

据悉，国庆期间，大悦城控股组织旗下全国商业项目开展“多城联动迎国庆”商圈党建活动，以丰富多彩的形式和扎实的行动，为国庆增添了一抹亮丽的红色，彰显了商圈党建“红色引擎”的强大力量。

加强政企联动，共促商圈共建

“十一”前夕，全国在营商业项目积极配合属地政府，纷纷成立“商圈”党员志愿者服务队，举行党员志愿者服务队授旗仪式，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动“商圈”党建工作“软实力”转化为提升业绩的“硬支撑”。沈阳大悦城积极与周边单位联合开展党建活动，参观新时代文明实践中心，携手社区卫生服务中心举办“青年养生局”，进行商户“红星示范岗”授牌，有力推动了“十一”当天的业绩增长。杭州大悦城、绍兴国金大悦城建立“商圈”服务群，在一楼服务台设立党员联系点，及时解决现场各类问题，确保满足顾客需求。广州黄埔大悦汇充分发挥“悦心驿站党群服务中心”作用，国庆节试运营期间，打造集党建红星角、政企宣传、骑手、快递员公益服务为一体的特色服务地。

唱响爱国颂歌，凝聚爱国情怀

在各地的大悦城商业项目中，一个个独具特色的国庆主题场景成为热点。京西大悦城、静安大悦城、长风大悦城举办国庆特别版“红歌快闪”，邀请游客共同唱响《我和我的祖国》；武汉大悦城联合武汉市东湖高新区光谷中心城党委联合开展“庆华诞 颂党恩”主题汇演，抒发广大党员同志爱党爱国的红色情怀，坚定永远跟党走的理想信念；苏州大悦城与民族管弦乐团开展党建共建，联合民族管弦乐团在商场内开展音乐分享会，奏响“红歌共庆祖国华诞”；西安大悦城开展欢度国庆“街舞快闪”活动，用快闪方式诠释爱国情怀，表达对祖国的美好祝福。成都大悦城开展“共绘十米长卷”创意活动，邀请社区党员与群众共同参与，将个人对祖国的热爱与祝福融入画卷之中，形成了一幅幅精美且富有深意的艺术作品。

创新消费供给，激发市场活力

假期是消费新场景、新业态、新产品“创新试水”的重要时间节点。节日期间，全国在营商业项目以商圈党建为依托，积极打造消费新场景，为节日消费市场注入一股新活力。长沙北辰三角洲大悦城引入全国头部GGBOND猪猪侠国民动画IP，整合新浪运动、萌宠快闪等高质资源，引爆商业场气。厦门大悦城开业期间将聚焦核心客群，以迪士尼顶流IP首进厦门、首届厦日欢喜音乐节和无人机灯光大秀三大城市级爆款活动持续引燃热度。天府大悦城组织商户参加天府新区“骑行生活节暨天府骑行绿道启动仪式”系列活动，让更多消费者体验并践行公园城市低碳环保理念，传递天府大悦城作为骑行友好商场的运营理念及特色消费场景，提升大悦城品牌美誉度。

融合文化底蕴，打造国潮场景

节日期间，全国在营商业项目推动商圈党建和传统文化深度融合。西安大悦城与大唐不夜城商圈联袂打造“国风”“国潮”等活动，通过场景塑造、传统文化互动、潮流与传统碰撞的呈现方式，为消费者带来耳目一新的社交购物体验，营造了中国风新潮场景模式。京西大悦城推出“字魂VR”，通过虚拟现实技术将古代中国的文化与汉字的发展融合在一起，为游客带来全新的体验，展现中国文字发展之美。无锡江南大悦城举办非遗文化红色市集活动，包括制作红色非遗漆扇、甲骨文彩绘及古籍装帧等活动，让大家在感受中国传统文化魅力的同时，也接受红色文化的熏陶。

据了解，大悦城控股从今年开始积极探索“商圈党建+融合治理”新路径，精心打造“一城五强双提升”工作模式，即以“大悦城”为载体依托，着力推进五方面重点工作，全面提升党组织的引领作用和监督作用。全国各地大悦城开展的商圈党建活动受到了广泛关注和高度评价，极大提升了“商圈”经济活力。同时，在党建活动的引领下，各地大悦城项目均业绩表现突出。武汉大悦城党支部书记、副总经理鲍刚介绍：“以武汉大悦城为例，自商圈党支部成立以来，今年1月至8月销售额同比提升16%，客流预算完成率114.1%，同比提升17.6%，会员消费占比同比提升2.6%。”其他项目也通过丰富多彩的活动吸引了大量消费者，促进了消费增长，为“商圈”的经济发展注入了强大动力。

此次全国大悦城项目联动迎国庆活动中，党组织和党员充分发挥积极作用，各地项目通过组建党员先锋队、设立示范岗等方式，激发党员积极性和主动性，提高党员责任感和使命感。同时，促进了“商圈”内党组织、党员、商户和群众之间的交流与合作，凝聚多方力量，形成党建引领、多方参与、共同发展的良好局面，为“商圈”的可持续发展奠定坚实基础。

大悦城控股相关负责人表示，未来将继续坚持党建引领，不断探索创新党建工作模式，深入推进“商圈”党建工作，为经济社会发展作出更大贡献。

(责编：董童、李源)

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