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9月份电商物流指数为114.4点 消费潜力继续释放

2024年10月10日08:42 | 来源：证券日报
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原标题：9月份电商物流指数为114.4点 消费潜力继续释放

本报记者 孟 珂

10月9日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布数据显示，9月份中国电商物流指数为114.4点，较8月回升0.2点。

中国物流信息中心分析师吴江对《证券日报》记者表示，随着开学季和中秋节的到来，消费潜力继续释放，网购活动趋于活跃，9月份电商物流指数环比提升0.2点，涨幅扩大，与预期保持一致。

具体来看，电商物流总业务量指数继续回升。9月份，电商物流总业务量指数为131.2点，比8月份提高0.7点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所上升，其中东北地区升幅最大，回升0.9个点。

农村电商物流业务量指数止跌回升。9月份，农村电商物流业务量指数为129.4点，比8月份回升0.5点。

“从需求端看，中秋相关商品成交总额同比增长26.55%。‘以旧换新’支持政策在各地陆续推出，有效提振消费热情。叠加开学季的到来，手机、电脑、智能手表等数码产品消费需求同步增长。”吴江表示，节日返乡消费也带动农村电商物流业务量止跌回升。中秋期间，全国揽收快递包裹13.07亿件，比去年同期日均增长35.4%；投递快递包裹14.07亿件，同比增长45.7%。

履约和时效指数继续回升，电商物流满意度小幅回落。9月份，电商物流企业服务能力继续提高，物流时效指数和履约率指数分别回升0.1点和0.3点，保持在高位运行。满意度指数仍处于指数发布以来的高位，达到103.5点，保持基本平稳，略微回落0.2个百分点。

库存周转率、实载率指数止跌回升。9月份，在节日消费增长的带动下，企业库存周转加快，电商物流企业库存周转率环比上升0.4点。实载率指数同步上升，较8月份提升0.2点。与此同时，人员指数保持不变，成本指数小幅上升0.3点，企业经营状况保持稳定。

吴江表示，从供给端看，9月份极端天气相较8月份有所缓解，同时快递企业通过开展批量发货、备货入仓、整车直发等模式提升配送效率，全国400万快递小哥在岗保障高峰的发运需求。物流时效、履约率和库存周转率指数均有所上涨。

“值得注意的是，电商物流企业成本继8月份大幅下降后，9月份并未因需求量上升出现明显反弹，企业成本控制能力有所增强。”吴江说。

总体来看，吴江表示，9月份电商物流指数涨幅扩大，电商物流市场需求在下半年以来保持30%以上增速，市场保持稳步发展。在国庆假期出游高峰及各项投资消费政策的带动下，10月份电商物流指数将继续保持稳步增长，涨幅有望进一步扩大。

(责编：杨曦、陈键)
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