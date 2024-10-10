择 远

原标题：今日视点：稳经济政策正朝着“稳健有效”持续发力

针对当前经济运行中的新情况新问题，我国正加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。

在笔者看来，稳经济政策正朝着“稳健有效”持续发力。最为直观的体现是，一揽子增量政策统筹财政、金融、消费、投资、资本市场等各个领域，有的放矢，激发了市场活力，增强了各方信心和底气。

如今，一揽子增量政策正加快实施，确保早落地早见效。以金融领域为例，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会出台多项重磅政策，释放多重利好，包括下调存款准备金率和政策利率、引导降低存量房贷利率、推动中长期资金入市等，释放出金融支持经济稳定增长和高质量发展的有力信号。

在一系列政策支持下，市场预期明显改善，市场信心显著提升。针对一项政策的效果，我们既要看当下更要看长远。以推动中长期资金入市为例，就是要解决当前资本市场中长期资金总量不足、结构不优、引领作用发挥不够充分等问题，增强资本市场内在稳定性；也要体现中长期资金“耐心资本”的应有担当，发挥好“定海神针”的作用，实现让“长钱更多、长钱更长、回报更优”。

由此可以预期，更多具有针对性和实效性的增量政策加快实施，将为经济发展注入新的动力，推动经济高质量发展。

从长期来看，还将会有更多的储备政策举措。10月8日下午，国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。他强调，结合谋划明年经济工作，研究储备一批稳经济、促发展的政策举措，并根据经济形势变化适时推出。

加强政策预研储备，前提是要跟踪经济形势变化，实时评估政策实施效果，以统筹今后的政策衔接。这是推动稳经济政策“稳健有效”持续发力的重要一环。因为政策的发力是一个持续的、不断完善的过程，在打好“组合拳”的同时，给后续政策工具创设和实施预留出一定的空间，以便根据经济形势变化及时优化调整政策发力方向。

落实好一揽子政策措施，各方高效配合打好“组合拳”，并根据经济形势变化适时推出新的政策举措，形成推动高质量发展的强大合力，是解决经济运行中突出问题的重要一环。而稳经济政策朝着“稳健有效”持续发力，追求的就是“行稳致远”，追求的就是更长时间的可持续、高质量发展。诚如国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上所言：我们既重视发力解决当下存在的困难和问题，我们更关注、更重视解决经济中长期发展中的重大问题，强化打基础、利长远、可持续、稳中有进，推动高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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