原标题：五粮液连续10年获深交所信息披露考评A级评级

近日，沪深交易所分别发布2023至2024年度信息披露考评结果，五粮液荣获A级评级，系高端白酒中唯一一家连续10年获得最高评级的上市公司。

数据显示，在2023至2024年度信息披露考评中，沪深上市公司共5101家，获得A类评级的上市公司共912家，占比17.88%；其中连续10年获得A类评级的上市公司共66家，占比1.29%。四川辖区上市公司共165家，获得A类评级的上市公司共28家，占比16.97%；其中连续10年获得A类评级的上市公司仅2家，五粮液位列其中。

一方面，五粮液高度重视信息披露工作，明确以公司董事长为信息披露第一责任人，严格按照信息披露监管要求并结合公司实际建立信息披露管理制度体系，将合规意识和风险意识放在首位，严抓信息披露质量、切实保护投资者合法权益。2023年，公司依法合规披露重大事项、生产经营等公告合计83份。同时公司率先在白酒行业内发布英文版社会责任报告，2019年至2023年持续五年披露中英文《年度报告》和《ESG报告》。

另一方面，五粮液坚持以投资者为中心，高度重视投资者关系管理，不断丰富沟通渠道，持续创新沟通方式，积极传递公司发展战略、经营情况及文化内涵等信息，加大投资者回报力度。公司系四川辖区内唯一连续四年现金分红超100亿元的上市公司。2023年度，公司现金分红总额为181亿元，创上市以来新高，分红比例为60%。

五粮液方面表示，将持续提高信息披露水平，优化投资者关系管理，加大投资者回报力度，积极践行“为投资者创造良好回报”的企业使命。（记者李春莲 见习记者梁傲男）

(责编：董童、李源)

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