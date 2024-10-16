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我国将以高水平法治保障粮食安全

2024年10月16日18:04 | 来源：新华网
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　　新华社武汉10月16日电（记者田中全）记者16日从2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周主会场活动中了解到，为切实保障国家粮食安全，我国将全面贯彻实施粮食安全保障法，发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，以高水平法治为国家粮食安全保驾护航。

　　国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫说，近年来，我国粮食安全领域改革不断深化，管理政策更加成熟，制度体系更加完善，全社会更加重视粮食安全。今年6月1日起施行的粮食安全保障法，以法律的形式把实施国家粮食安全战略的重要原则、重要制度、重要体制机制固定下来，对耕地保护和粮食生产储备、流通、加工、应急、节约作出了规定，为全方位夯实粮食安全根基提供了法律支撑。全面贯彻实施粮食安全保障法，将引领全社会履行保障粮食安全的法定责任，以高水平法治保障国家粮食安全。

　　10月16日是世界粮食日，联合国粮食及农业组织将今年全球活动主题确定为：“粮安天下，共建更好生活，共创美好未来。”世界粮食日所在周为我国粮食安全宣传周，今年我国确定的宣传主题是“强法治 保供给 护粮安”。

　　2024年世界粮食日和全国粮食安全宣传周主会场活动在武汉举行，由国家粮食和物资储备局、农业农村部、教育部、全国妇联共同主办。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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