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2024年度中国—拉美产业投资合作研讨会在京举办

2024年10月16日21:02 | 来源：国家发展改革委
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原标题：2024年度中国—拉美产业投资合作研讨会在京成功举办

为推进中拉全面合作伙伴关系深入发展、推动中拉务实合作提质增效，2024年10月16日，国家发展改革委在京组织召开2024年度中拉产业投资合作研讨会。活动由国家发展改革委外资司主办、国家开发银行承办，外交部、商务部等中方政府部门、社科院等研究机构、对拉合作主要企业、有关拉美国家驻华使馆共70多位代表出席研讨会。国家发展改革委副秘书长张世昕、国家开发银行副行长王卫东出席研讨会并致辞。参会代表围绕“多元共赢，携手推进中拉产业投资合作高质量发展”这一主题，就拉美政治经济形势、合作机遇与挑战以及重点合作方向进行深入研讨。

张世昕在致辞中强调，在中拉领导人的亲自推动和各界积极努力下，中拉务实合作快速发展，贸易、投资、金融三大合作引擎同向发力，合作机制不断完善，贸易规模持续扩大，投资合作逐步深化，金融助力日益显现，合作成效显著。中国和拉美国家经济互补性强，合作基础良好，合作潜力巨大、前景广阔。中方愿与拉美有关国家携手推动中拉产业投资合作高质量发展，实现多元共赢。

巴西、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁、洪都拉斯驻华大使，智利驻华公使等发表讲话，深入介绍了本国经济社会发展现状、重点发展计划和重大项目，表达了继续深化与中国产业投资合作的积极意愿。

(责编：董童、李源)
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