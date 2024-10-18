人民网北京10月18日电 10月18日19时，人民网研发的首款读书学习分享与线上兴趣社交产品“你好友趣”，将在人民网官方快手号启动“弘扬中华优秀传统文化系列直播之一：品味光影之美 《只此青绿》专场”直播活动，旨在让更多人走进电影院，徜徉于传统文化的奇美之境，在文艺生长的广袤原野上感受悠久的中华文明。

国家电影局数据显示，刚刚过去的国庆假期，全国超5200万人次走进了影院。全国电影票房为21.04亿元，国产影片票房占比为95.87%。战争、科幻、喜剧、动作、歌舞等不同类型的影片，满足了不同年龄段观众对高品质文化内容的需求。

在今年国庆档中，脱胎于同名舞蹈诗剧的电影《只此青绿》算是一部独特的惊喜之作。电影改编自同名舞蹈诗剧，舞剧由故宫博物院、人民网股份有限公司、中国东方演艺集团有限公司出品，获得第十七届文华大奖，并写入国务院发布的《新时代的中国青年》白皮书。创作源点为典藏于故宫博物院的“镇馆之宝”《千里江山图》，由舞剧原班人马打造；不仅如此，在电影版中，摄影机还打破了舞台的第四面墙，在对舞蹈诗剧充分还原的基础上，完成光影艺术升级，以先进的声光技术打造视听盛宴。本次直播将邀请到《只此青绿》主创人员与观影观众在映后对谈，让当场的观众们与北宋十八岁天才少年产生一次隔空对话和灵魂共振。

在本次直播活动中，一批文艺工作者将现身讲述各自文艺创作的初心故事。不仅有老一辈艺术家王蒙、游本昌，更有陈道明、陈凯歌等中坚力量，以及宋佳等年轻文艺工作者，为铸就新时代文艺高峰建言献策。

本次活动亦是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”第四场。据悉，人民网将整合既有优势资源与项目，联合有关部门、各级地方政府、各行业商协会、行业龙头企业、流量平台、电商平台、商超、购物中心等，开展多种形式的直播活动，为国民消费打造“百城、百店、百日直播；万商、万品、万象焕新”的消费引领新场景、消费服务新平台。（丁亦鑫）

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(责编：董童、高雷)

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