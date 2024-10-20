刘羽佳

新华社北京10月20日电 题：助力新质生产力发展 改进投资者服务——2024金融街论坛年会聚焦资本市场高质量发展

新华社记者刘羽佳、陈旭

如何进一步增强资本市场对科技创新的制度包容性、适应性？如何改进投资者服务？19日举行的2024金融街论坛年会“以全面深化资本市场改革推动资本市场高质量发展”为主题的主论坛释放了诸多信息。

在业内人士看来，资本市场在引导各类资源要素向科技创新聚集，畅通科技、产业、资本良性循环等方面发挥着重要功能。

围绕“更好发挥资本市场功能，助力新质生产力发展”这一话题，香港交易所集团行政总裁陈翊庭说，新质生产力最主要的特点是创新，包括科技创新、生产模式创新、管理模式创新等。证券交易所是资本市场的核心组成部分，为各种创新提供直接融资服务。

陈翊庭表示，近几年，为推动创新和新质生产力发展，香港交易所在上市制度改革、提升市场流动性等方面做了很多努力，如新增相关上市规则，为更多有潜力的创新企业提供上市路径。未来，香港交易所将持续拓展和优化互联互通机制，推动多项市场制度改革，不断进行产品和服务创新，服务新质生产力发展。

中国社会科学院金融研究所研究员尹中立说，颠覆性创新是经济增长的动力所在，但信贷资金、财政资金无法为颠覆性创新主体小微企业提供足够的资金支持，风险投资或股权投资机构的介入能够有效帮助这些企业完成技术转化。

尹中立认为，资本市场是颠覆性创新的摇篮，也具有独特的风险分散机制，可以有效分散新技术开发的风险和成本。同时，资本市场还能通过估值定价、人才激励、并购重组等激励创新型企业持续加大研发投入、推动产业优化升级等。

“新质生产力代表生产力的跃迁，科技创新与产业变革是发展新质生产力的重要支撑。”中证金融研究院院长毛寒松说，金融是驱动创新和科技产业化的重要力量，坚持把服务实体经济作为根本宗旨，完善促进科技创新的投融资机制，加快培育发展新质生产力是资本市场的重要使命。

践行以投资者为本的理念是今年资本市场改革发展的一项重点工作。在论坛上，与会嘉宾围绕“坚持以投资者为本，大力改进投资者服务”这一话题展开深入交流。

中国证监会首席律师、法治司司长程合红表示，维护投资者合法权益必须依法规范证券发行人、上市公司、证券期货经营机构、证券期货基金管理人等重要主体的市场活动，充分发挥他们的积极作用，在源头上加强对投资者特别是中小投资者的法律保护。

首都经济贸易大学校长吴卫星认为，要正确认识量化交易在促进提升市场定价效率等方面的积极作用，同时防范量化趋同交易带来的潜在影响。要加强对上市公司信息披露的监管，提高资本市场的信息质量和透明度。同时要引导长期资金入市，发挥公募基金等机构投资者的市场稳定器作用。

当前，居民投资理财需求愈发多样。对此，中国银河证券股份有限公司董事长王晟说，如何通过改进服务，为不同客群提供长期适配的产品和服务，实现客户端和产品端、资金端和资产端的适配，成为证券行业高质量发展面临的重要课题。

中国国际金融股份有限公司董事长陈亮认为，要发挥证券公司的专业优势，加大优质产品创设力度，为投资者提供更加稳定的投资回报，不断提升投资者的投资获得感。

“资本市场是一个多方参与的复杂生态系统，发挥好资本市场的各项功能，离不开投资者的支持和参与。”中国证券业协会会长赵山忠表示，实现资本市场高质量发展，必然要通过持续深化改革的办法来提升全市场的投资者服务能力，必须更加重视投资者感受，提升投资者的获得感，增强投资者信心。

(责编：赵光霞、白宇)

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