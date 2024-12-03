2024年11月28日，由人民日报社主办的2024中国品牌论坛在北京举行。中央和国家机关有关部委负责同志、地方政府主管部门代表、企业负责人和专家学者等齐聚一堂，围绕“发展新质生产力 推动品牌强国建设”主题展开深入研讨，共话中国品牌发展未来。

坚持“四个持续” 让老字号金字招牌熠熠生辉

西安爱菊粮油工业集团有限公司委书记、副总经理 刘东萌

“爱菊”能从一个小面粉厂发展到今天，得益于市场消费者的认可，得益于员工几十年的坚守和付出，得益于政府的指导和支持，得益于企业始终守正、不断创新与社会担当，这就是粮企“品牌”。

企业离不开政府的支持，更离不开市场的运营，特别是粮油企业。这是责任和担当，也是企业可持续发展的根基。

一是让政府持续满意。公司承担省市区三级粮油储备任务，负责向西安市6个区89所中小学校近3万名学生提供带温营养餐，先后参与实施政府“放心粮油”“放心主食”和“放心豆制品”三大惠民工程，积极参与社会公益事业，主动吸纳残疾人就业。2021年河南、陕西商洛暴雨灾情期间主动向灾区捐赠食品物资。

二是让百姓持续放心。完善网络体系建设，打通放心粮油食品购买的最后一公里。同时，建成2000多平米的“爱粮节粮”科普馆和红色会客厅，先后接待社会各界参观学习近80万人次，承接机关和企事业单位“爱粮节粮”主题党日活动近500场次。

三是让企业持续发展。坚守“大食物观”，实现了一、二、三产业融合及党建链、产业链、人才链协同发展。创新实行国际“订单农业”种植模式。

四是让员工持续受益。近年来，集团每年选派50人次参加西北大学和西安交通大学培训班，安排党支部书记、党务工作者不定期参加党务培训，组织党员干部200人次前往大型企业学习，让员工们享受到企业发展带来的红利。

(责编：曹淼、高雷)

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