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全国财政工作会议在北京召开

2024年12月24日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月23至24日，全国财政工作会议在北京召开。会议总结2024年财政工作，研究布置2025年重点任务。

会议指出，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。各级财政部门在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，振奋精神、攻坚克难，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，财政工作取得新进展新成效，有力促进完成全年经济社会发展目标任务。一是加力落实存量和增量财政政策，供需两侧发力，加快实施进度。二是扎实推动高质量发展，积极支持科技强国建设，推进区域协调发展，支持深入打好污染防治攻坚战。三是积极支持办好民生实事，支持企业稳岗扩岗，促进各阶段教育高质量发展，提高城乡居民基础养老金全国最低标准等。推动各地下沉财力，兜牢基层“三保”底线。四是更大力度防范化解重点领域风险，推进落实一揽子化债方案，支持融资平台改革转型，推动房地产市场止跌回稳。五是深化财税体制改革和财政管理监督，研究谋划新一轮财税体制改革，在财政部等16个中央部门率先开展零基预算改革试点，开展财会监督专项行动。六是持续加强国际财经交流合作，积极参与多边财金渠道议程，服务中美经贸双方牵头人达成共识成果。七是坚决落实全面从严治党政治责任。

会议强调，中央经济工作会议系统部署2025年经济工作。各级财政部门要准确把握总体要求、政策取向和重点任务，稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

会议指出，2025年要实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。一是提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。二是安排更大规模政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑。三是大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。四是持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。五是进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

会议强调，2025年要重点做好六方面工作。一是支持扩大国内需求。适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准，大力提振消费。加大消费品以旧换新支持力度，健全公共文化服务财政保障机制，推进实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。积极扩大有效投资，合理安排债券发行，以政府投资有效带动更多社会投资。二是支持现代化产业体系建设。着力提升科技创新能力，全力支持关键核心技术攻关。加快推动产业转型升级，深入实施专精特新中小企业奖补政策。加强对企业的纾困支持，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。三是支持保障和改善民生。突出就业优先导向，支持教育强国建设，健全人口发展支持政策体系，促进卫生健康事业发展，织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急难愁盼问题。四是支持城乡区域融合发展。确保国家粮食安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，大力推进新型城镇化，促进区域协调发展。五是支持生态文明建设。深化横向生态保护补偿机制建设。加强生态保护和修复，继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。稳步推进碳达峰碳中和，推动重点行业领域绿色低碳转型。六是支持高水平对外开放。积极参与全球经济治理，深入参与多双边财经议题讨论。完善关税等进出口税收政策，深化与“一带一路”国家合作。

会议要求，要大力推进财政科学管理，推进零基预算改革，全面深化财税体制改革，有效防范化解地方政府债务风险，坚决兜牢基层“三保”底线，加大财会监督力度，提升财政治理效能，更好服务保障党中央治国理政、当家理财。

会议强调，财政部门要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永不懈怠的精神状态推进财政工作高质量发展，开拓进取、实干担当，为全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

全国人大财经委副主任委员、常委会预算工委主任许宏才，财政部党组成员，特邀部门代表出席会议。驻部纪检监察组有关负责同志，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团财政厅（局）长，财政部各地监管局、机关各司局、部属各单位主要负责同志参加会议。

(责编：王震、吕骞)
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