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全国工商联报告显示：民营企业持续发挥就业“稳定器”作用

2024年12月24日15:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电（记者范思翔）全国工商联24日发布《中国民营企业社会责任报告（2024）》。报告显示，民营企业持续发挥就业“稳定器”作用，劳动用工总体保持稳定，工资支付基本面较好，各项权益保障稳步落实，劳动关系协调机制逐步完善。

　　报告依据13885家参与调研民营企业相关数据，结合国家有关部门公开信息，对2023年中国民营企业社会责任情况进行综合分析，得出民营企业在推进科技创新、加快绿色发展、促进稳定就业、投身乡村振兴、开展公益慈善、注重海外履责、规范企业治理等方面的情况以及履行社会责任的主要特点。

　　报告显示，2023年，民营企业研发投入前1000家企业研发费用达1.39万亿元，同比增长12.7%；专精特新中小企业中，民营企业占95%；在参与此次调研的民营企业中，有创新研发投入的企业4342家，占31.3%。2023年，民营企业数量超过5300万户，占全部企业数量的92.3%，提供90%以上城镇新增就业；参与调研的民营企业员工总数达570.3万余人，吸纳就业人数较上年增加9.5%。

　　在投身乡村振兴方面，在参与调研的民营企业中，29.3%的企业参与“万企兴万村”行动，22%的企业致力开展就业帮扶。报告依据民营企业社会责任发展指数和调研数据，梳理总结出2023年中国民营企业履行社会责任主要特点，包括“员工责任表现突出，企业健康发展更加凸显”“大中型企业持续领先，企业服务意识增强”等。

　　全国工商联还发布了《中国民营企业社会责任优秀案例（2024）》，共有61家企业入选，分为乡村振兴类、绿色发展类、科技创新类、促进就业类、综合类等。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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