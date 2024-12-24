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生态环境部公布第三批美丽河湖优秀案例

2024年12月24日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （欧阳易佳）生态环境部今日举行12月例行新闻发布会。生态环境部新闻发言人裴晓菲表示，今年以来，生态环境部组织筛选出了第三批38个美丽河湖优秀案例，这些案例在水环境、水资源、水生态和人水和谐等方面取得了良好成效，既各具特点，又各有侧重。

裴晓菲举例，北京清河、天津蓟州区州河、江苏扬州芒稻河、江西赣州寻乌水等注重“三水”统筹、系统治理，构建水生态环境保护新格局；安徽青弋江（宣城段）、广东佛山高明河、云南怒江州独龙江、宁夏黄河（银川段）等注重将生态优势转化为经济优势，探索生态产品价值实现机制，促进流域高质量发展；上海、江苏、浙江共建的太浦河（含水乡客厅），重庆、四川共建的铜钵河等注重跨界水体联保共治，积极构建流域上下游贯通一体的生态环境治理体系；内蒙古乌兰木伦河（鄂尔多斯段）、山东黄河（东营段）、广西桂林灵渠等注重建章立制，通过立法保障、空间管控、生态补偿等长效机制建设，推动水生态环境质量稳定改善。

据悉，自2021年以来，生态环境部组织开展了美丽河湖优秀案例征集活动。前两批共评选出56个优秀案例，对全国水生态环境保护起到了良好的示范和借鉴作用。

裴晓菲表示，下一步，生态环境部还将印发实施美丽河湖保护与建设行动方案，引导各地因地制宜、系统施策，共同推进美丽河湖保护与建设。

 

(责编：王震、吕骞)
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