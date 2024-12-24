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生态环境部：五年专项行动查处涉危废案件1.9万件

2024年12月24日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （欧阳易佳）生态环境部今日举行12月例行新闻发布会。生态环境部生态环境执法局局长赵群英表示，生态环境部联合最高检、公安部连续五年开展严厉打击危险废物环境违法犯罪专项行动，对危险废物非法转移、倾倒、利用和处理问题，以及媒体关注的建筑垃圾跨省非法倾倒等问题常抓不懈。五年来，全国生态环境部门共查处涉危险废物环境违法案件1.9万件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件4800余件（截至2024年11月）。

数据显示，今年1月至11月，全国生态环境部门共查处涉危险废物环境违法案件1614件，移送涉嫌犯罪案件1118件，涉嫌犯罪人数2520人，有效遏制了危险废物非法倾倒案件高发态势。

 赵群英介绍，通过强化部门联动，充分凝聚执法合力。不断巩固执法司法一体联动模式。国家层面，三部门联合部署专项行动，联合发布典型案例，联合举办业务培训，联合通报表扬专项行动表现突出的集体和个人。地方层面，各地三部门加强联动，2024年前三季度，各省级三部门召开联席会议、会商座谈159次，开展联合培训29次、近5000人参加培训，组织联合挂牌督办45件，有力推动执法司法无缝衔接。

“工作积极推动危险废物执法数智化转型，分阶段在苏州、青岛等7个地市开展危险废物执法数智化试点工作，主要目的是精准发现问题，通过试点，形成20余个违法线索识别模型，推送涉危废违法线索800余条，有力提高打击违法犯罪精准性，数智执法初见成效。”赵群英说。

赵群英补充，针对媒体曝光部分地方建筑垃圾跨省非法倾倒问题，生态环境部第一时间核实情况，推动有关问题深入整改，会同最高法、最高检、公安部、住房城乡建设部等八部门召开座谈会，研究加强部门协同举措。召开长三角地区建筑垃圾治理工作座谈会，加强区域联动。组织开展“清废行动”回头看，交办问题线索720个，对相关问题组织全面溯源、清理、整治。

当前，我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，生态环境违法也更趋专业性、隐蔽性。赵群英表示，下一步，将进一步加强改革创新，持续提升执法能力与水平，切实解决群众关心的突出环境违法问题，为持续深入打好污染防治攻坚战、建设美丽中国提供有力保障。继续会同有关部门，持续开展专项行动，筑牢环境安全防线。

 

(责编：王震、吕骞)
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