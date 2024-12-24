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新版新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件发布

2024年12月24日17:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月24日电（记者张晓洁、张辛欣）记者24日从工业和信息化部了解到，工业和信息化部近日发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》，进一步加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理，引导行业健康发展。

　　记者了解到，随着早期新能源汽车寿命到期，动力电池开始进入规模化退役阶段。动力电池蕴含锂、钴、镍等金属材料，退役后仍具有较高利用价值。

　　近年来，新能源汽车废旧动力电池综合利用产业快速发展，行业技术水平提升，技术指标提高。为引导企业有序投资、有序发展，工业和信息化部对规范条件（2019年本）进行了修订，形成规范条件（2024年本）。

　　规范条件（2024年本）优化技术指标体系，引导企业强化技术创新，提升工艺水平。同时，增补新能源汽车废旧动力电池拆解、编码标准，规范新能源汽车综合利用全流程管理，并新增电动自行车锂离子电池相关要求，强化产品质量管理和企业选址等要求。

　　下一步，工业和信息化部将遴选培育一批水平高、行业带动作用显著的标杆企业，同时加强动态监管，健全动力电池回收利用体系，助力新能源汽车产业高质量发展。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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