人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国银联“锦绣行动2024”新春惠民活动启动

2024年12月24日17:58 | 来源：中国银联
小字号

原标题：中国银联“锦绣行动2024”新春惠民活动正式启动

　　近日，中国银联携手商业银行、线上线下众多品牌商户启动“用银联·纳百福”新春惠民活动。即日起至2025年2月15日，为在活动商户使用银联卡、云闪付、银联手机PAY等支付方式的用户，提供“立减”“满减”“折扣”“返现”“优惠券”等优惠。用户可通过云闪付APP、各大银行APP相关活动页面及线下商户门店了解活动详情。

　　境内外热门场景广泛覆盖

　　境内活动广泛覆盖36个省市、近万个品牌商户、50多万家门店，涵盖知名百货、连锁餐饮、交通出行、景点娱乐等线上线下新春热门消费，以及各省市区域性精选品牌连锁商户。境外活动覆盖重点商户如日本六大重点机场免税店、港澳新罗免税店、英国比斯特购物村等海外品牌商户等，为消费者提供了丰富多样的选择。

　　针对境外来华人员，银联国际联动港澳、东南亚、南太、蒙古、北美、中亚等地39家境外发卡银行等机构，开展境内消费返现专项活动，覆盖境外热门旅游城市。针对出境游人群，银联国际将结合元旦、春节等出游节点，在港澳、日韩、东南亚、欧美、澳新等重点境外市场，开展商户立减优惠、汇率优惠、银行返现优惠活动。

　　行业优惠资源多重叠加

　　此次活动还联合工行、农行、中行、建行、招行、邮储等商业银行，开展“一行一策”优惠。各大商业银行将结合自身特色，为用户提供包括支付满减、笔笔立减、支付返现、积分翻倍等多元化优惠。同时，银联积极响应各地政府关于“以旧换新”的安排，紧贴元旦、春节期间消费热点，开展特色消费券活动。

　　在浓浓的新春节日氛围中，为用户带来更多富有趣味性的优惠体验，2025年1月15日至1月28日除夕期间，中国银联面向云闪付APP用户、云网银行APP用户，开展“集卡瓜分红包”活动。用户在活动期间完成指定任务均可参与抽奖，有机会获得票券、新春卡等奖励，除夕当晚还可参与瓜分红包，进一步提升用户参与热情。

　　2024年以来，在“锦绣行动2024”打造包容性、便利性支付环境的整体工作框架下，中国银联进一步落实国家关于扩大内需、促进消费的决策部署，后续将继续联动商业银行等产业各方，以更好体验、更多选择、更大价值回馈境内外用户，为服务民生和实体经济发展贡献更多力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：五年专项行动查处涉危废案件1.9万件
　　人民网北京12月24日电 （欧阳易佳）生态环境部今日举行12月例行新闻发布会。生态环境部生态环境执法局局长赵群英表示，生态环境部联合最高检、公安部连续五年开展严厉打击危险废物环境违法犯罪专项行动，对危险废物非法转移、倾倒、利用和处理问题，以及媒体关注的建筑垃圾跨省非法倾倒等问题常抓不懈。…
生态环境部公布第三批美丽河湖优秀案例
　　人民网北京12月24日电 （欧阳易佳）生态环境部今日举行12月例行新闻发布会。生态环境部新闻发言人裴晓菲表示，今年以来，生态环境部组织筛选出了第三批38个美丽河湖优秀案例，这些案例在水环境、水资源、水生态和人水和谐等方面取得了良好成效，既各具特点，又各有侧重。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部