原标题：中国银联“锦绣行动2024”新春惠民活动正式启动

近日，中国银联携手商业银行、线上线下众多品牌商户启动“用银联·纳百福”新春惠民活动。即日起至2025年2月15日，为在活动商户使用银联卡、云闪付、银联手机PAY等支付方式的用户，提供“立减”“满减”“折扣”“返现”“优惠券”等优惠。用户可通过云闪付APP、各大银行APP相关活动页面及线下商户门店了解活动详情。

境内外热门场景广泛覆盖

境内活动广泛覆盖36个省市、近万个品牌商户、50多万家门店，涵盖知名百货、连锁餐饮、交通出行、景点娱乐等线上线下新春热门消费，以及各省市区域性精选品牌连锁商户。境外活动覆盖重点商户如日本六大重点机场免税店、港澳新罗免税店、英国比斯特购物村等海外品牌商户等，为消费者提供了丰富多样的选择。

针对境外来华人员，银联国际联动港澳、东南亚、南太、蒙古、北美、中亚等地39家境外发卡银行等机构，开展境内消费返现专项活动，覆盖境外热门旅游城市。针对出境游人群，银联国际将结合元旦、春节等出游节点，在港澳、日韩、东南亚、欧美、澳新等重点境外市场，开展商户立减优惠、汇率优惠、银行返现优惠活动。

行业优惠资源多重叠加

此次活动还联合工行、农行、中行、建行、招行、邮储等商业银行，开展“一行一策”优惠。各大商业银行将结合自身特色，为用户提供包括支付满减、笔笔立减、支付返现、积分翻倍等多元化优惠。同时，银联积极响应各地政府关于“以旧换新”的安排，紧贴元旦、春节期间消费热点，开展特色消费券活动。

在浓浓的新春节日氛围中，为用户带来更多富有趣味性的优惠体验，2025年1月15日至1月28日除夕期间，中国银联面向云闪付APP用户、云网银行APP用户，开展“集卡瓜分红包”活动。用户在活动期间完成指定任务均可参与抽奖，有机会获得票券、新春卡等奖励，除夕当晚还可参与瓜分红包，进一步提升用户参与热情。

2024年以来，在“锦绣行动2024”打造包容性、便利性支付环境的整体工作框架下，中国银联进一步落实国家关于扩大内需、促进消费的决策部署，后续将继续联动商业银行等产业各方，以更好体验、更多选择、更大价值回馈境内外用户，为服务民生和实体经济发展贡献更多力量。

(责编：董童、李源)

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