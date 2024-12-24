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中国移动助推党建信息化“向新而行”

2024年12月24日17:33 | 来源：人民网
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运用互联网技术、数字技术和信息化手段，提高党建工作效能，既是数字时代党的建设的必然趋势，也是基层党建工作提质增效的内在需求。中国移动自2015年起，积极探索“互联网+党建”工作模式，围绕“提升党建信息化水平” 课题，深挖内部优势，强化多部门协同，自主研发智慧党建系统，把理论学习成效转化为做好本职工作、推动事业发展的生动实践。

“我们的目标是打造一个国家级智慧党建平台。”中国移动“星火党建”系统项目负责人表示。

据介绍，为建好智慧党建平台，中国移动党组坚持高规格谋划，研究制定《党建信息化工作规划纲要》，提出聚焦“三大目标”，做到“三个面向”，打造“三大平台”，实施“十项计划”，全力构建集“宣传、管理、教育、服务”于一体的党建信息化平台。多年来，中国移动基于不同阶段工作需要，充分发挥在信息化、AI等方面的技术优势，同时积极引入“咪咕”“九天”等内部单位的优质能力，逐步聚焦宣传教育、管理服务和智能分析，建成完善“一揽子”自主可控的核心能力集群。

目前，“星火党建”系统已经覆盖重要信息发布、组织队伍管理等党建各领域、全流程基础功能，具备“云视党课”“数字员工”“你说我记”“敏感词检查”“智慧查重”“红色博物馆”“数据安全防护”等特色能力，可为政府和企事业单位提供标准产品及入驻式的党建信息化服务，助力用户实现党建工作标准化、规范化、信息化、智能化管理，降低管理成本，有效提高各级党组织的工作效率和服务水平。

“中国移动是全球网络规模、客户规模、收入规模最大，创新能力、品牌价值、公司市值、盈利水平领先的电信运营商，也是中国网信领域的‘国家队’和信息通信产业链的‘链主’企业，基于我们的技术优势、用户优势和安全优势，公司有能力、有信心为全党输送智慧党建经验”。“星火党建”系统的建设者表示。

据了解，中国移动充分挖掘基层智慧党建、社会治理、智慧城市、乡村振兴、远程医疗、远程教育、工业互联网等热点领域需求，基于“星火党建”系统能力，为福建省直机关打造数智党建综合应用平台，面向河北省直机关工委及134个省直机关党组织和群团组织，建设综合应用管理平台，为中铁建、中储粮、中国铁塔、福建烟草、长城证券等特大型企业建设智慧党建平台，通过“央企赋能乡村党建行动”，面向中央企业298个援扶县的组织条线开展平台赋能和服务赋能。截至目前，“星火党建”系列产品为超过4.3万家行业客户、17万个党组织、260万党员提供党建信息化服务，“赋能组织、减负基层”的成效不断彰显。

(责编：董童、李源)
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