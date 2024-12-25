焦磊 任妍

当前，知识产权作为激励创新的催化剂、经济发展的加速器，已成为高质量发展的重要支撑，这对做好知识产权工作提出了新的更高要求。

“对专利评估过程和结果建立智库，进行规律分析”“明确知识产权领域专利代理师资格的对应关系”……今年以来，网友通过人民网“领导留言板”积极为知识产权保护建言献策，包括知识产权评估、人员职称评审等方面。

国家知识产权局对人民网网友关切做出积极回应，在回复中表示加强知识产权评估指导、建立专利许可数据统计发布机制等举措，持续推进完善专利评估体系；已开展专利代理师资格与职称的对应关系问题相关研究工作，将在后续工作中进一步研究考虑。

商业价值是专利的重要属性之一。有网友在人民网“领导留言板”留言称，应建立构建专利商业价值评估平台，对专利盈利的可能性进行评估。该网友就平台建设提出多条建议，其中包括“分析专利及相似专利的优势及劣势”“对有较高技术含量的专利，评估其是否有技术更新的可能性及其是否具有价值”“对专利评估过程和结果建立智库，进行规律分析”。

国家知识产权局通过人民网“领导留言板”回复网友。

对此，国家知识产权局在对网友留言的回复中介绍说，建议所提此类评估行为属于创业投资类的商业化行为，在评估时，除了考虑专利所具有的价值特点之外，须综合考量专利权利人或使用人的资金能力、商业化能力、市场营销能力和商业模式等多类型因素，属于高度市场化的商业活动，目前市场上主要由创投机构、评估机构等专业机构开展。

据悉，近年来，国家知识产权局会同有关部门通过加强知识产权评估指导、建立专利许可数据统计发布机制等举措，持续推进完善专利评估体系。

一是制定专利评估国家标准。国家知识产权局会同人民银行、金融监管总局制定《专利评估指引》国家标准，于2023年9月1日起实施。该指引提供了专利评估的基础性方法工具，有利于引导各方把握专利的制度特点和运用规律，实现评估指标更全面、评估方法更科学。

二是提供专利基础数据支撑。连续三年发布专利实施许可备案合同的专利许可费率统计数据，为知识产权评估和市场化定价提供基础数据参考，提高知识产权的市场流动性。

据了解，《专利评估指引》构建了一套可扩展、可操作的专利价值分析评估指标体系，包括法律价值、技术价值、经济价值一级指标3项，二级指标14项，三级指标27项及若干项扩展指标，科学指导许可转让、金融、财税、侵权救济、分级管理等不同场景下的指标选取和权重调整，供企业、高校、科研组织、金融机构、评估机构等主体根据实际需求和具体场景选用，在此基础上通过谈判协商或综合市场信息分析，促成专利的市场定价和价值实现。

国家知识产权局回复称，下一步，将持续完善专利评估体系，推广《专利评估指引》国家标准，鼓励支持运用大数据、人工智能等手段，开发科学可靠的评估工具，为专利产业化、投融资提供支撑。

国家知识产权局通过人民网“领导留言板”回复网友。

此外，一位网友在人民网“领导留言板”留言称，专利代理师作为知识产权领域的唯一职业资格证书，目前没有明确职称对应关系。该网友建议，明确知识产权领域专利代理师资格的对应关系，确保各省份一致，避免出现相同资质不同地区不同评法的现象；同时对报考知识产权师的年限适当缩短，吸引更多人员参与。

对此，国家知识产权局回复称，关于专利代理师资格与职称的对应关系问题，此前已开展相关研究工作，将在后续工作中进一步研究考虑。关于报考年限问题，知识产权师属于经济系列职称序列，报考年限为国家统一规定，具体要求可见《人力资源社会保障部关于深化经济专业人员职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2019〕53号）中《经济专业人员职称评价基本标准条件》关于报考年限的相关表述。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经