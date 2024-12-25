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2024年“高质量发展调研行”河南主题采访活动启动

人民日报客户端河南频道 张文豪
2024年12月25日10:00 | 来源：人民日报客户端
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12月24日上午，2024年“高质量发展调研行”河南主题采访活动在郑州启动。

强国必先强农，农强方能国强。河南省副省长李酌介绍，河南省委、省政府始终坚持“三农”重中之重的战略地位不动摇，坚持农业农村优先发展，坚持高位推动谋全局，坚持五级书记一起抓，深入学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，因地制宜发展农业新质生产力，加快实现从农业大省到农业强省的华丽蝶变。今年，河南粮食总产1343.9亿斤、占全国的9.5%，连续8年稳定在1300亿斤以上，“中原粮仓”压舱石、稳定器的作用进一步彰显。

“河南以全国1/17的耕地生产了全国1/10的粮食、超1/4的小麦，不仅保障了自身1亿人的吃饭问题，每年还调出原粮及制成品600亿斤。”河南省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰表示，河南将继续抓好粮食安全头等大事，强化农业科技创新驱动，推动乡村产业链式盟式发展，片区化清单式推进宜居宜业和美乡村建设，打好农村改革“组合拳”，多渠道促进农民增收。

河南是农业大省，也是农产品加工业大省。近年来，河南坚持聚焦主导产业、延伸价值链，聚力提质增效、提升价值链，聚合协同发展、打造供应链，实现了从“国人粮仓”到“国人厨房”“世人餐桌”的迭代升级。今年前三季度，河南第一产业增加值实现4367.2亿元，位居全国第3位；同比增长3.7%，高于全国平均水平0.3个百分点。

今年5月14日起，中宣部组织中央主要媒体和有关地方媒体开展2024年“高质量发展调研行”主题采访活动，更好凝聚共识、促进发展、服务大局。本次河南调研行主题为：坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴。在为期一周的时间里，中央主要媒体和省直媒体的记者将兵分两路，赴新乡、焦作、洛阳、南阳、郑州、许昌、漯河、驻马店等8地市进行实地采访调研。

(责编：杨曦、陈键)
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