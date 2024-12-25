人民网北京12月25日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，今年3月以来，市场监管总局深入开展“特供酒”清源打链专项行动，严厉打击制售“特供酒”违法违规行为，切实维护党政机关和军队形象，维护良好市场秩序和消费者合法权益。

一是线下全面排查治理。以包材库房、成品库房、销售场所等为重点，对酒类生产销售者开展“拉网式”排查；以酒水单、仓库、结算单等为重点，对高档酒店、特色餐厅等餐饮服务提供者开展深入排查。二是线上全面监测清理。以网络交易平台、拍卖平台、广告发布媒介等为重点，全面开展对网络商品交易及互联网广告信息的监测排查。三是严打重惩违法行为。各地市场监管部门会同公安、网信等部门定期开展线索会商、提前介入侦查、问题线索移交、联合执法办案、案情研判分析，对非法制售“特供酒”进行跨部门联合打击，形成整治合力。四是铲断非法制售链条。在贵州、四川等白酒主产区物流园区设置检查卡点，阻断“特供酒”物流链条，开展循线溯源。彻查“特供酒”问题产品进货渠道、流向和购销台账，深挖“特供酒”生产源头、包材印刷制作源头、虚假广告和虚假宣传信息发布源头。截至目前，共查获“特供酒”超66万瓶，制假售假设备500余套（台），包材490余万件（套），联合公安部门累计捣毁制假售假窝点200余个。

随着专项行动的持续深入，不法分子可能采取“暗语”交易等更为隐蔽的手段逃避打击。下一步，市场监管部门将坚持线上线下同步打击、强化部门高效协同联动、压紧压实企业主体责任、持续加大宣传引导力度，不断规范酒类制售及营销宣传行为，引导消费者警惕“特供酒”陷阱，全力铲除“特供酒”生存土壤，切实维护党政机关和军队形象，维护良好市场秩序和消费者合法权益。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经