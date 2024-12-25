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高质量发展调研行｜河南汤圆有多牛？一款一年卖出9亿颗

人民日报客户端河南频道 张文豪
2024年12月25日10:01 | 来源：人民日报客户端
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农产品加工何以成为河南支柱产业？省农业农村厅给出这样一组数据：生产了全国1/2的火腿肠、1/3的方便面、1/4的馒头、7/10的水饺、3/5的汤圆……

12月24日，2024年“高质量发展调研行”河南主题采访首站来到位于郑州市惠济区的思念食品。这家老牌速冻食品企业，近年来推陈出新，研发生产多款产品，让小小的汤圆成了餐桌上的美食新宠。

流水线上，工人们穿戴整洁，分工明确，不同造型、花色的汤圆经过道道工序，进入冷库速冻锁鲜。

“这些红色的馅料，是山楂口味。那些黄色的馅料，要做成大黄米汤圆。你看，车间只用少许工人将处理好的面皮和馅料投入机器中，后续就是全自动化生产。”工作人员周佳佳介绍，从最初的手工包制工艺，到半自动化操作，再到当前90%以上环节实现自动化，产品的标准化、自动化水平大幅提升。

思念食品成立于1997年，主营业务包括速冻水饺、汤圆、馄饨、粽子等品类，年生产能力超90万吨，占我国速冻米面食品市场近27%份额。瞄准年轻消费群体，增加汤圆品类条线，成为这家民企引领市场新潮的重要途径。

真花入馅、藕粉制皮，在2014年，一款“花仙子”思念汤圆，为传统的汤圆市场增添了桂花、玫瑰、茉莉等口味。“你瞧，这款是我们近年来推出的大黄米汤圆，上市后一年内卖了9亿颗。”思念食品公共事务经理石袁伟说，汤圆在面皮中加入粗粮大黄米，不仅提升了膳食纤维含量，金黄的色泽还与传统汤圆形成差异，获得许多年轻消费者青睐。

挖掘消费者对于健康、情绪价值等深度需求，思念食品在造型、工艺、口味等方面创新，接连推出多种汤圆大单品。去年，一款柿子造型的汤圆，寓意“事事如意”，成为行业首发的3D造型汤圆。随后，又有龙井茶汤圆、招财进宝汤圆等异形汤圆推出，不断迎合市场的需求。

速冻食品，没有营养和口感吗？一些细心的市民发现，冬天家里包饺子、做汤圆，如果当天没有吃完，哪怕生的饺子冻在冰箱里，过几天味道都会不一样，口感上会有微微的发酸。

“这是因为冰箱是缓冻，要经过2到4个小时才能将饺子、汤圆的中心温度降到0度。这个过程中，产品表面会结成较大的冰晶带，如果再放到锅里煮，冰晶带就会刺破包菜细胞壁，导致水分和营养的流失，从而影响口感。”石袁伟说，通过采用纳米级的冰晶锁鲜技术，可在最短时间内保证包菜细胞壁的完整性，从而将产品的口感变化降到最低。

冷链食品产业链是河南重点打造的28个产业链之一。据介绍，郑州冷链食品规模以上企业超30家，主营业务收入超300亿元，其中速冻食品行业在全国市场占有率超过60%。当前，越来越多的河南汤圆、水饺，进入国人的厨房，丰富国人的餐桌。

(责编：杨曦、陈键)
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