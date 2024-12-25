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中国人民银行开展3000亿元MLF操作

2024年12月25日11:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月25日电（记者任军、吴雨）中国人民银行25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.00%，较上月持平。

　　中国人民银行发布公告显示，为保持银行体系流动性充裕，当日中国人民银行开展3000亿元MLF操作，期限1年，最高投标利率2.30%，最低投标利率1.90%，中标利率2.00%。操作后，中期借贷便利余额为50890亿元。

　　由于当月有14500亿元MLF操作到期，本次MLF操作为缩量续做。“此次MLF操作只投放3000亿元，说明央行对当前市场流动性状况的判断是充裕的。”招联首席研究员董希淼表示，今年央行完善了货币政策操作框架，MLF明确采用利率招标，操作量由央行事先给定。

　　这也从市场利率情况得以印证。12月以来，银行间隔夜利率基本运行在1.5%下方，国有大行发行的1年期同业存单利率已降至不足1.7%，可见当前各期限资金供给较为充裕。

　　另外，今年以来，中国人民银行不断丰富流动性投放渠道，更加多样的工具操作减轻了MLF的续做压力。中国民生银行首席经济学家温彬认为，今年以来，中国人民银行在公开市场操作中增加了国债买卖、买断式逆回购等工具，有利于适度平滑四季度集中到期的MLF，保障市场流动性充裕。

　　专家认为，往年年末中国人民银行会通过加大MLF操作的方式提供流动性，但今年更多运用买断式逆回购和7天期逆回购操作，期限更短，利率也更低。这既满足了机构跨年资金需求，又减轻了机构负债成本，稳定银行合理的净息差，有助于进一步推动降低企业和居民信贷成本。

(责编：赵欣悦、刘军涛)
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