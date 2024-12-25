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2025年央企重点任务：抓好自主创新 促进高水平科技自立自强

2024年12月25日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）12月23日至24日，国务院国资委举行中央企业负责人会议，研究部署2025年五大重点任务。会议强调，扎实做好2025年发展改革工作，要切实抓好发展质量效益提升，切实抓好自主创新能力建设，切实抓好国有企业经济布局优化和结构调整，切实抓好国有企业改革深化提升行动高质量完成，切实抓好重大风险防范化解。

结合当前形势任务，国务院国资委研究决定，2025年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，“一利”仍为利润总额，用“营业收现率”替换“营业现金比率”，总要求是“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调，要围绕增强核心功能、提升核心竞争力，进一步深化改革、强化创新、优化结构，着力防范化解重大风险挑战，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，高质量完成好“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

其中，在切实抓好自主创新能力建设方面，会议要求，要增强高质量科技供给，积极承担国家科技重大专项，着力提升原始创新能力，努力突破和掌握更多源头底层技术，加快建设中试验证平台，建设高水平创新生态，推进高效率成果转化，更好发挥在促进高水平科技自立自强中的重要作用。

“上述举措有助于推动科技成果的转化和应用，加速科技成果向现实生产力转化。通过加强与其他创新主体的协同合作，融入全球创新网络，构建开放合作的创新生态。”中国企业改革研究会研究员周丽莎在接受让人民网记者采访时表示，央企应继续加大在科技创新方面投入，确保研发投入持续增长，为科技创新提供充足资金支持；加强科技人才队伍建设，培养和引进一批具有国际水平的科技创新人才，为科技创新提供人才保障；完善科技创新体制机制，建立更加灵活高效的创新管理体系，激发创新活力，提高创新效率。

国务院国资委、国家发展改革委日前联合出台政策措施，推动中央企业创业投资基金高质量发展，支持中央企业发起设立创业投资基金，重点投早、投小、投长期、投硬科技，推动国有资本加大前瞻性战略性新兴产业投资布局，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强提供资本支撑。

在切实抓好国有企业经济布局优化和结构调整方面，会议指出，要聚焦主责主业，加快国有资本“三个集中”，加大力度推进战略性重组和专业化整合，推动重点产业提质升级，抓好产业焕新行动、未来产业启航行动，优化生产力空间布局，更好发挥在现代化产业体系建设中的重要作用。

“中央企业应发挥自身在技术创新、资金实力等优势，引领相关产业升级，推动产业链上下游协同发展；布局战略性新兴产业和未来产业，培育新的经济增长点，推动产业结构优化升级；融入全球产业链、供应链和创新链，加强与国际先进企业的合作与交流，提升国际竞争力，更好发挥在现代化产业体系建设中的重要作用。”周丽莎说。

中国企业联合会特约高级研究员刘兴国表示，对中央企业来说，向战略性新兴产业集中，目的是增强发展动能，提升核心竞争力，培育新质生产力，掌握发展主动权。预计未来一段时间，中央企业的投资将大量集中在战略性新兴产业和未来产业。

(责编：王震、吕骞)
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